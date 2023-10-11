Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

1.000 Burung Mati Akibat Menabrak Gedung Tinggi

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |10:45 WIB
1.000 Burung Mati Akibat Menabrak Gedung Tinggi
1.000 burung mati akibat menabrak gedung tinggi (Foto: Field Museum)
A
A
A

CHICAGO - Hampir 1.000 burung mati setelah terbang dan menabrak gedung di Chicago, Amerika Serikat (AS) pada satu hari pada minggu lalu. Angka ini menjadi jumlah kematian yang mengerikan jauh melebihi musim migrasi sebelumnya.

Para ahli percaya bahwa migrasi besar-besaran yang tidak biasa, cuaca buruk, dan kurangnya fitur ramah burung pada bangunan adalah penyebab kematian tersebut.

Sekitar 960 burung ditemukan dari McCormick Place Lakeside Center.

Para aktivis telah menyerukan gedung-gedung untuk mematikan lampu terang, yang dapat membingungkan burung.

Burung-burung tersebut dikumpulkan oleh para ilmuwan dan sukarelawan di Field Museum terdekat, yang memantau McCormick Place, pusat konvensi terbesar di Amerika Utara, untuk mencari burung yang mati atau terluka.

Salah satu ahli ekologi konservasi museum, Douglas Stotz, mengatakan kepada National Public Radio bahwa "dalam satu malam kita mengalami kematian yang setara dengan satu tahun".

Stotz menambahkan bahwa antara 1.000 dan 2.000 burung mati setelah menyerang McCormick Place setiap tahunnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175104//purbaya-wpjQ_large.jpg
Purbaya Batalkan Rencana OJK Bangun Gedung di SCBD, MoU Sri Mulyani Tak Berlaku Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/25/3174559//viral-Bjt2_large.jpg
Viral! Bule Ogah Bayar Hotel Rp260 Ribu dan Pilih Tidur di Toilet Bandara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/18/3152596//penembakan_massal_di_chicago_as-4pUo_large.jpg
Penembakan Massal di Chicago, 4 Tewas dan 14 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/56/3142803//burung_beo-P3ca_large.jpg
Apakah Burung Beo Mengerti Apa yang Diucapkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/627/3133590//burung-P7od_large.jpg
Fenomena Langka: Ribuan Burung Layang-Layang Eurasia Migrasi ke Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/626/3125875//pencuri-wgVO_large.jpg
Pencuri Burung di Manggarai Selatan Babak Belur Diamuk Warga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement