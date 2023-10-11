Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin Dukung Pembentukan Negara Palestina yang Merdeka dan Berdaulat

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |19:09 WIB
Putin Dukung Pembentukan Negara Palestina yang Merdeka dan Berdaulat
Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa, (10/10/2023) mengatakan bahwa eskalasi konflik antara Hamas dan Israel yang terjadi membuktikan bahwa pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulatan adalah sesuatu yang perlu dilakukan. Hal ini disampaikan Putin saat bertemu dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani di Moskow.

Mengkritik kebijakan Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah yang dia nilai gagal, Putin mengatakan bahwa "perlunya melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB mengenai pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan merdeka", demikian dilansir dari Daily Sabah.

Dia menuding AS tidak mempertimbangkan kepentingan mendasar rakyat Palestina yang berada di bawah penjajahan Israel sehingga memicu terjadinya eskalasi konflik saat ini, yang telah menewaskan hampir 2.000 orang.

Kremlin telah menyatakan kekhawatiran akan bergabungnya pihak lain dalam perang Hamas-Israel yang terjadi saat ini, terutama dengan kehadiran kapal induk AS di dekat Israel.

Selain Rusia, dukungan untuk pendirian negara Palestina yang merdeka juga datang China dan Korra Utara. Menurut laporan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebenarnya telah berencana berkunjung ke Moskow sebelum perang Hamas-Israel pecah.

(Rahman Asmardika)

      
Vladimir Putin Palestina Rusia
