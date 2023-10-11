Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Kunjungi Ponpes Sukamanah, Ganjar Ziarah ke Makam Kiai Zainal Musthafa

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |11:32 WIB
Kunjungi Ponpes Sukamanah, Ganjar Ziarah ke Makam Kiai Zainal Musthafa
Ganjar berkunjung ke Ponpes Sukamanah. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

TASIKMALAYA - Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo berziarah ke makam pahlawan yang letaknya tak jauh dari Pondok Pesantren (Ponpes) Sukamanah, Tasikmalaya, Selasa (10/10/2023). Makam yang dituju adalah makam Kiai Zainal Musthafa yang merupakan seorang pejuang.

Ganjar didampingi Kiai Acep dan Bupati Tasikmalaya berdoa di pusara makam Kyai Zainal Musthafa dan para santri yang telah gugur melawan penjajah. Ia sempat menabur bunga di masing-masing pusara makam para syuhada itu.

 BACA JUGA:

"Ternyata Kiai Zainal Musthafa ini ayahanda Kiai Acep yang juga seorang pahlawan. Beliau berjuang saat masih muda, usia 44 tahun berjuang melawan penjajah dan gugur," ucap Ganjar.

1 2
      
