HOME NEWS JABAR

Relawan Sopir Truk Se-Tasikmalaya ke Ganjar Pranowo: Bapak Terkenal Berantas Pungli!

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |10:48 WIB
Relawan Sopir Truk Se-Tasikmalaya ke Ganjar Pranowo: Bapak Terkenal Berantas Pungli!
Ganjar Pranowo silaturahmi bersama relawan (Foto : Istimewa)
TASIKMALAYA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo bertemu dengan relawan se-Tasikmalaya, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dalam rangka bersilahturahmi dan ramah-tamah antara Ganjar dengan relawannya.

Ramah tamah diawali dengan diskusi antara Ganjar dengan para relawan. Beberapa relawan menyampaikan langkah-langkah yang sudah mereka lakukan, salah satunya menyerap aspirasi dari masyarakat.

Seperti apa yang disampaikan oleh Relawan Komunitas Sopir Truk Jawa Barat. Selaku Koordinator Wilayah (Korwil) KST Jawa Barat, Willy Sadly terkait keluh kesah para supir truk di wilayah tersebut.

“Kami sudah melakukan di hampir 26 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, kami bersilahturahmi dengan supir truk ataupun kenek dan montir, dan keluhannya sama pak supir truk adalah pungli (pungutan liar),” kata Willy Sadli saat bertemu dengan Ganjar, Selasa 10 Oktober 2023.

Willy berharap, Ganjar dapat menuntaskan apa yang dikeluhkan oleh para supir truk ketika menjabat sebagai Presiden republik Indonesia.

“Bapak terkenal di Jawa Tengah tentang memberantas pungli, mudah-mudahan nanti Bapak ke depan di Indonesia nantinya khususnya di Jawa Barat, karena supir truk punya keluhan yang sama yaitu pungli,” ujar Willy Sadli.

Sementara, relawan lainnya yaitu Santri Dukung Ganjar (SDG) Jabar berbicara mengenai langkah kongkret untuk mengenalkan Ganjar Pranowo ke masyarakat.

“Banyak pondok-pondok pesantren yang kita sudah silahturahmi dengan tujuan utama adalah mengenalkan sosok Bapak Ganjar;” ucap Korwil SDG Jabar, Achmad Hakiki.

