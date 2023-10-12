Silaturahmi ke Putra Abah Anom Suryalaya Tasikmalaya, Ganjar: Diajarkan Sabar

TASIKMALAYA - Bakal Calon Presiden Partai Perindo, Ganjar Pranowo tak kenal lelah terus bersilahturahmi dengan berbagai pimpinan pondok pesantren di Tasikmalaya.

Pada Selasa 10 Oktober 2023, Ganjar mendatangi Pondok Pesantren Suryalaya, Desa Tanjungkerta, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kedatangan Ganjar pun disambut riuh para santri yang sudah menunggu.

Saat tiba di lokasi, Ganjar langsung menemui Pengasuh Ponpes KH Baban Ahmad Jihad di sebuah ruangan dan berlangsung secara terbatas.

Dalam kesempatan itu, Ganjar diberikan sebuah cendera mata berupa buku dari KH Baban Ahmad Jihad. Setelahnya, Ganjar langsung bergegas ke arah Masjid untuk menjalankan ibadah salat Maghrib.

“Iya dapat (buku), tentang amalan-amalan,” kata Ganjar.

Usai salat Maghrib, Ganjar berjalan ke atas dengan menelusuri anak tangga untuk berziarah ke Makam Syaikh Abdullah bin Nur Muhammad atau yang dikenal dengan panggilan Abah Sepuh dan KH Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin alias Abah Anom.

Ditemui setelah bersilahturahmi dan berziarah, Ganjar mengaku banyak bicara hal mengenai kehidupan ketika mendatangi Ponpes Suryalaya.

"Tadi sempat bicara banyak hal. Tentang apa sih hidup, apa sih yang akan dikejar wong seluruh tuntunan agama sudah ada kok, maka segala sesuatu apalagi sifatnya dunia, Allah SWT sudah gariskan," tutur Ganjar.