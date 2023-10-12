Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Relawan Ganjar Dorong Perkembangan UMKM Emak-Emak di Sumut

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |21:50 WIB
Relawan Ganjar Pranowo di Sumut (foto: dok ist)
A
A
A

SERDANG BEDAGAI - Sukarelawan Mak Ganjar Sumatera Utara (Sumut) mengadakan kegiatan pelatihan pembuatan dodol bersama warga Desa Petuaran Hilir, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Sumut, Nour Wahyuni mengatakan, kegiatan pelatihan itu berkolaborasi dengan salah satu pelaku UMKM yang telah menjajaki usaha dodol di Serdang Bedagai.

"Mak Ganjar hari ini berkolaborasi dengan salah satu pelaku UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai dalam pembuatan dodol bersama emak-emak di lingkungan ini," ujar Nour dalam keterangannya, Kamis (12/10/2023).

Nour menjelaskan, pelatihan pembuatan dodol ditujukan agar masyarakat dapat membuat dodol sendiri sekadar untuk menjadi camilan, maupun peluang usaha masyarakat.

Pelatihan pembuatan dodol pun dilakukan dengan cara tradisional menggunakan pembakaran dari kayu bakar agar warga mudah menerapkannya di rumah mereka.

"Kami mengajarkan bagaimana cara pembuatan dodol dengan benar supaya bisa membuat cemilan sendiri, setelah itu kalau bisa menjadi cuan bagi emak-emak sendiri," sambungnya.

Sebagai daerah yang terkenal sebagai sentra dodol, Kabupaten Serdang Bedagai selalu mampu menarik wisatawan untuk berkunjung dan membeli oleh-oleh khas dodol.

