INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Obrolan Santai Ganjar dengan Keluarga KH Hasyim Muzadi, Tidak Bicara Politik

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |18:37 WIB
Obrolan Santai Ganjar dengan Keluarga KH Hasyim Muzadi, Tidak Bicara Politik
Ganjar Pranowo silaturahmi ke Ponpes Al Hikam di Malang (Foto : MPI)
MALANG - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hikam Malang mengungkap pembicaraan dengan Ganjar Pranowo, bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo. Ganjar Pranowo yang berkunjung ke Ponpes Al Hikam Malang melakukan pembicaraan santai di rumah KH. Hasyim Muzadi.

Direktur Pesantren Al Hikam KH Muhammad Nafi menyatakan, tak ada pembicaraan politik antara Ganjar Pranowo dan keluarga almarhum KH Hasyim Muzadi serta pengasuh Ponpes Al Hikam. Bahkan, Ganjar disebut Gus Nafi sapaan akrabnya, lebih banyak membicarakan kenangan dan ilmu yang diberikan dari KH Hasyim Muzadi.

"(Berbicara bakal calon wakil presiden) Enggak sama sekali enggak, bicara politik saja enggak, ya guyon-guyon, kangen-kangenan, kunjungan yang mampir acaranya beliau di keuskupan Malang itu," kata Gus Nafi usai pertemuan dengan Ganjar, pada Jumat (13/10/2023).

Bahkan kata Gus Nafi menyebut Ganjar justru menikmati hidangan durian yang dihidangkan. Pembicaraan santai dipadukan dengan buah durian dikatakan Gus Nafi, membuat suasana tampak cair.

"Terakhir makan duren (durian) nggak tahu siapa yang bawa duren," ungkap dia kembali.

Dirinya mengatakan, mendoakan Ganjar Pranowo dan beberapa putra bangsa yang hendak memimpin Indonesia ke depan. Baginya bila calon pemimpin itu komitmen berbuat baik untuk bangsa dan negara, maka wajib hukumnya sebagai tokoh ulama mendoakannya.

"Mendoakan siapa saja putra terbaik. Semua berkeinginan baik untuk bangsa, berkhidmat untuk kebaikan dan kebaikan siapa yang tidak mendoakan untuk hal-hal yang baik," bebernya.

Gus Nafi juga enggan berkomentar lebih jauh mengenai potensi dukung mendukung bakal capres atau cawapres, termasuk bila ada tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang turut maju dalam kontestasi Pilpres, sebagai Cawapres.

"Itu kalau dirinci kayak nguyahi segoro (memberi garam laut, artinya perbuatan sia - sia), Saya enggak tahu, pura-pura enggak tahu. Yang jelas presidennya ya RI 1," jawab Gus Nafi, sambil tersenyum.

