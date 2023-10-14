Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacaleg Perindo: Pengguna Narkoba Harus Dapat Rehabilitasi yang Benar

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |00:02 WIB
Bacaleg Perindo: Pengguna Narkoba Harus Dapat Rehabilitasi yang Benar
Ir Budy Tjoanda. (Foto: Podcast Perindo)
A
A
A

JAKARTA - Bacaleg DPRD Provinsi Banten Dapil 9 Partai Perindo, Ir. Budy Tjoanda mengaku miris dengan meningkatnya kasus narkoba, khususnya di Tangerang Selatan. Pada 2018 lalu, pihaknya pernah melakukan studi kasus pengguna narkoba.

Dari data tersebut, pengguna narkoba di Tangerang Selatan mencapai 2 persen dari total 1,2 juta penduduk. 

 BACA JUGA:

“Miris sekali. Hampir pengguna narkoba anak muda. Kamu dapat data dari estimasi 2.000 pengguna. Dan saya yakin dari sekian tahun akan meningkat karena narkoba kalau tidak ditangani komprehensif akan masif,” ujar Budi dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk ‘Miris! Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat’, Jumat (13/10/2023). 

Kendati demikian, Budi mengatakan kalau pengguna narkoba adalah korban. Bagi mereka yang tertahan harus mendapatkan rehabilirasi yang benar.

“Beberapa oknum lakukan rehabilitasi 2-3 hari keluar. Padahal minimal 6 bulan rehabilitasi. Kalau 1 atau 2 hari bukan rehab, hanya transit saja,” katanya. 

BACA JUGA:

Jalankan Amanah Partai Perindo, Bacaleg Alva Ruslina Bagikan KTA Berasuransi di Ragunan 

Kemudian juga ketika mereka sudah keluar dari masa rehabilitasi tentunya tak hanya mendapatkan edukasi tapi juga harus diperhatikan nasibnya.

“Banyak mereka yang sudah keluar menggunakan narkoba lagi karena mau cari kerja terhambat sama SKCK, mau udaha terbentur uang, ini yang jadi keprihatinan saya,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement