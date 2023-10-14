Bacaleg Perindo: Pengguna Narkoba Harus Dapat Rehabilitasi yang Benar

JAKARTA - Bacaleg DPRD Provinsi Banten Dapil 9 Partai Perindo, Ir. Budy Tjoanda mengaku miris dengan meningkatnya kasus narkoba, khususnya di Tangerang Selatan. Pada 2018 lalu, pihaknya pernah melakukan studi kasus pengguna narkoba.

Dari data tersebut, pengguna narkoba di Tangerang Selatan mencapai 2 persen dari total 1,2 juta penduduk.

“Miris sekali. Hampir pengguna narkoba anak muda. Kamu dapat data dari estimasi 2.000 pengguna. Dan saya yakin dari sekian tahun akan meningkat karena narkoba kalau tidak ditangani komprehensif akan masif,” ujar Budi dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk ‘Miris! Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat’, Jumat (13/10/2023).

Kendati demikian, Budi mengatakan kalau pengguna narkoba adalah korban. Bagi mereka yang tertahan harus mendapatkan rehabilirasi yang benar.

“Beberapa oknum lakukan rehabilitasi 2-3 hari keluar. Padahal minimal 6 bulan rehabilitasi. Kalau 1 atau 2 hari bukan rehab, hanya transit saja,” katanya.

Kemudian juga ketika mereka sudah keluar dari masa rehabilitasi tentunya tak hanya mendapatkan edukasi tapi juga harus diperhatikan nasibnya.

“Banyak mereka yang sudah keluar menggunakan narkoba lagi karena mau cari kerja terhambat sama SKCK, mau udaha terbentur uang, ini yang jadi keprihatinan saya,” tambahnya.