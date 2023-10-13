Advertisement
HOME NEWS NEWS

Jalankan Amanah Partai Perindo, Bacaleg Alva Ruslina Bagikan KTA Berasuransi di Ragunan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |18:22 WIB
Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI Dapil 8 Jakarta, Alva Ruslina.
Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD DKI Dapil 8 Jakarta, Alva Ruslina. (MPI/Ari Sandita)
JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo untuk DRPD Provinsi Dapil 8 Jakarta, Alva Ruslina, menggelar Jumat Barokah di Jalan Danau Poncol, RT 03/05, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (13/10/2023). Dalam kesempatan itu, Alva menyosialisaskan kartu tanda anggota (KTA) Berasuransi ke warga sesuai amanah Partai Perindo.

"Kegiatan hari ini adalah Jumat Barokah. Ini amanah dari almarhuman ibu saya, Ibu Ivo Nilakreshna, kebetulan selain memberikan Jumat Barokah, saya juga menyosialisasikan amanah dari Partai Perindo, yaitu KTA berasuransi," ujar Alva pada wartawan, Jumat (13/10/2023).

Menurut Alva, KTA asuransi dari Partai Perindo, partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu diberikan secara gratis pada warga RT 03/05 di Jalan Danau Poncol. KTA itu bakal mengcover asuransi warga jika mengalami kecelakaan.

"Ibu-ibu di sini antusias menerima KTA itu karena sangat bermanfaat bagi mereka. Ini saya kedua kalinya (melakukan kegiatan pada Jumat, 13 Agustus 2023), tadi di Cilandak Timur. Alhamdulillah di sana KTA sudah 1.000, di sini sudah 200-an dan akan bertambah lagi," tuturnya.

Bacaleg Partai Perindo itu menambahkan, di samping melakukan kegiatan Jumat Barokah, dia bakal terus melakukan menyosialisasikan KTA Berasuransi dari Partai Perindo, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu. Hal itu untuk mengenal warga sekitar sekaligus membantu masyarakat.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
