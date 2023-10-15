Advertisement
HOME NEWS NEWS

Silaturahmi dengan Pengusaha Jatim, Ganjar Pranowo: Saya Senang yang Datang Komplet

Hari Tambayong , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |00:34 WIB
Capres Perindo Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
SURABAYA - Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo bersama dengan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menggelar silaturahmi bersama ratusan pengusaha di Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo dan Hary Tanoes menghadiri acara makan siang bersama 200 pengusaha di Jawa Timur, di Jalan Mayjen HR Muhammad, Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (14/10/2023)., Sabtu 14 Oktober 2023.

Sekitar dua jam Ganjar dan Hary Tanoe menggelar pertemuan dengan para pengusaha. Lalu Ganjar ke luar dari ruangan silaturahmi untuk melanjutkan safari politiknya di beberapa tempat di Surabaya.

Dalam kesempatan itu, para pengusaha di Jatim berdiskusi bersama Ganjar Pranowo dan Hary Tanoesoedibjo terkait permasalahan perekonomian bangsa.

Ganjar Pranowo mengatakan bahwa pertemuan dengan ratusan pengusaha di Jatim tersebut untuk mendengarkan aspirasi mereka.

"Ya ada beberapa di antaranya teman lama ya. Dari sini kita bisa berkumpul dan menyampaikan banyak aspirasi dan saya senang yang datang komplet yang muda ada dan yang senior juga ada," kata Ganjar.

