HOME NEWS NEWS

Silaturahmi dengan Pengusaha, Ganjar Pranowo: Terima Kasih Dukungannya Makin Menguat

Hari Tambayong , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |01:20 WIB
Silaturahmi dengan Pengusaha, Ganjar Pranowo: Terima Kasih Dukungannya Makin Menguat
Capres Perindo Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

 SURABAYA - Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada ratusan pengusaha di Jawa Timur yang telah menyatakan dukungannya di Pilpres 2023.

Ganjar Pranowo bertemu dengan pengusaha Jatim didampingi oleh Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo dan Hary Tanoes menghadiri acara makan siang bersama 200 pengusaha di Jawa Timur, di Jalan Mayjen HR Muhammad, Putat Gede, Sukomanunggal, Surabaya, Jatim, Sabtu 14 Oktober 2023.

"Dan saya sangat berterima kasih dukungannya makin menguat begitu juga dengan relawannya cukup banyak dan tadi mereka sampaikan kepada saya, kami berikan dukungan penuh pak," kata Ganjar di lokasi.

Sebelumnya, Ganhar Pranowo menyarankan agar masyarakat bisa menjaga pola hidup sehat. Hal itu disampaikannya saat membahas politik kesehatan bersama ratusan pengusaha di Jawa Timur.

"Meskipun tadi saya anjurkan bagaimana hidup sehat lebih baik, olahraga lebih baik, dan menjaga kesehatan lebih baik," ujarnya.

Ganjar menekankan bahwa penguatan industri kesehatan juga berdampak pada pelayanan kesehatan yang semakin baik.

"Menurut saya yang paling baik itu adalah kawasan industri kesehatannya dan nanti secara konseptual (dibahas) nantinya," kata dia,

Sebelumnya, para pengusaha menyampaikan tentang politik kesehatan. Di mana, lanjut dia, tentang persoalan kekurangan dokter spesialis di Indonesia, sehingga bagaimana bisa memenuhinya guna pelayanan kesehatan yang lebih baik.

"Bagaimana dokter spesialis itu bisa terpenuhi dan bisa diakses lebih mudah," ujarnya.

