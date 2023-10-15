Gelar Dialog dengan Sopir Angkot, Relawan Siap Sampaikan Aspirasi ke Ganjar Pranowo

SEMARANG - Alumni Muda dan Akademisi Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Semarang (UNNES), dan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) yang tergabung dalam sukarelawan Pena Mas Ganjar melakukan dialog bersama para sopir angkutan umum di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Berlokasi di Burjo Semarang Vol 2, Kelurahan Bendan Duwur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jateng, Sabtu 14 Oktober 2023, para sopir angkutan umum mencurahkan keluh kesah dan aspirasi yang dialami.

Koorda Pena Mas Ganjar Kudus, Nor Rahmat Sholichin mewakili Koorwil Jateng mengatakan bahwa acara kopi darat atau kopdar yang diselenggarakan secara sederhana ini sukses menarik animo para sopir angkutan umum yakni angkot.

"Untuk kegiatan hari ini tadi kita pertama ya rangkaian acara pembukaan terus kita ada beberapa diskusi perihal keluh kesah dari sopir angkot," kata dia.

Ada beragam curhatan sopir angkot yang disampaikan pada diskusi mulai dari sepinya penumpang hingga meminta penambahan jalur trayek.

Sholichin menyebut seluruh aspirasi tersebut akan dihimpun dan disampaikan kepada Ganjar Pranowo untuk ditindaklanjuti.

"Untuk keluhan sopir angkot sendiri itu memang persaingan terkait penumpang. Biasanya karena sopir angkot di era sekarang yang semuanya udah berbasis teknologi memang kepada ojek-ojek berbasis online," terang dia.

"Tapi memang mereka juga mengeluhkan terkait rangkaian ataupun jalan-jalan angkot. Karena jalur angkot itukan jadi satu jadi dari dulu sampai sekarang, makanya penginnya ataupun ada harapannya dari sopir angkot itu ada eskalasi ke daerah-daerah ataupun ke pedesaan," imbuhnya.

Sebab, bakal calon presiden (bacapres), Ganjar Pranowo menyatakan siap mengembangkan transportasi umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengurangi kemacetan dan menjaga lingkungan di Indonesia.