INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Udara Di DIY Semakin Panas, BMKG Ingatkan Potensi Kebakaran Lahan

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 15 Oktober 2023 |06:42 WIB
Udara Di DIY Semakin Panas, BMKG Ingatkan Potensi Kebakaran Lahan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan adanya potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY pada hari Minggu (15/10/2023) ini. Mereka menemukan adanya potensi tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 2.5 – 4.0 m atau kategori tinggi.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari bakal cerah berawan. Siang hingga sore hari akan cerah berawan dan Malam hari bakal Berawan. Sementara Senin (16/10/2023) dini hari bakal cerah berawan.

Suhu udara kali ini bakal lebih panas dibanding dengan sebelumnya. BMKG memprediksi suhu udara di DIY bakal mencapai 22 - 34 °C. Kelembapan udara berkisar 50 - 95 %. Angin bertiup dari Tenggara – Selatan dengan kecepatan maksimum 25 km/jam.

Oleh karenanya, selain meminta warga agar waspada potensi gelombang laut tinggi di Perairan Yogyakarta, BMKG juga mengingatkan potensi kebakaran lahan dan hutan di wilayah Yogyakarta.

(Fakhrizal Fakhri )

      
