Gempa M3,3 Guncangan Padang Sidempuan Sumut Pagi Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bermagnitudo (M) 3,3 mengguncang Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Minggu (15/10/2023) pukul 06.31 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 10 Kilometer (Km) dari Barat Laut Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Adapun gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 KM.

"#Gempa Mag:3.3, 15-Oct-2023 06:31:48WIB, Lok:1.47LU, 99.26BT (10 km BaratLaut PADANGSIDEMPUAN-SUMUT), Kedlmn:10 Km #BMKG ," tulis BMKG dalam akun media sosial X resminya, Minggu (15/10/2023).

BMKG menyatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah.

Hingga kini belum diketahui dampak dari gempa bumi tersebut. Namun, warga daerah Padang Sidempuan diimbau waspada terhadap potensi gempa susulan.

(Fakhrizal Fakhri )