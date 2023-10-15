Kunjungi Pabrik Kopi Kapal Api, Ganjar Pranowo: Ini Terbaik Nomor Tiga di Dunia

SIDOARJO - Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengunjungi pabrik kopi Kapal Api di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu 14 Oktober 2023.

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa hasil produksi kopi di pabrik kopi Kapal Api merupakan yang terbaik ketiga di dunia.

"Ini bahan lokal dan termasuk inovasinya kopinya juga yang sudah cair. Kita bangga. dan (ini terbaik) nomor tiga di dunia ya," kata dia.

Ganjar mengaku senang dengan sambutan ribuan karyawan di pabrik kopi tersebut. "Banyak sekali karyawannya dan saya senang saya disambut dengan meriah oleh karyawan," kata dia.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo bersama Ketum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo sempat berkeliling pabrik kopi Kapal Kapi.

Kedatangan Ganjar Pronowo bersama Hary Tanoe dan Angela tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi serta berdiskusi tentang kemajuan produk dalam negeri agar bisa go internasional.

"Kopi Kapal Api juga punya pabrik di Jateng ternyata inilah pabrik pertama dan kita bisa meninjau," kata dia.