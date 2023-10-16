Ramaikan MotoGP Mandalika, UMKM Pertamina Patra Niaga Turut Sumbang Perekonomian Lombok

Lombok – Perhelatan balap motor internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia yang berlangsung selama 13-15 Oktober kini telah selesai. Selain sukses dalam pelaksanaannya, kesukesesan juga tercermin dari meningkatnya perekonomian masyarakat, salah satunya lewat penjualan dagangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Di 2023, lebih dari 40 UMKM dari wilayah Nusa Tenggara Barat diajak Pertamina Patra Niaga untuk turut mengenalkan berbagai cinderamata khas Lombok seperti aneka tenun, kerajinan anyaman bambu, mutiara, Batik khas Lombok serta produk makanan dan minuman untuk dijajakan kepada penonton di Kawasan Pertamina Mandalika International Circuit

Dalam kunjungannya ke booth UMKM di Pertamina Mandalika International Circuit pada Sabtu pagi (14/10/2023), Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menyampaikan bahwa kehadiran UMKM binaan ini sebagai bentuk dukungan Pertamina untuk memperkenalkan Lombok ke dunia internasional.

“Ini merupakan upaya Pertamina bersama dengan Pemerintah untuk mengembangkan dan mengenalkan Lombok ke dunia internasional, karena kita tahu bahwa MotoGP ini memiliki komunitas dan juga memiliki penggemar yang ada diseluruh penjuru dunia. Disini kita kenalkan bahwa UMKM kita bisa membawa dan membantu dalam mengenalkan kekhasan Lombok dan juga mengembangkan industri pariwisata Indonesia, khususnya di Lombok ini,” ujar Riva.

Riva melanjutkan, Pertamina Patra Niaga sangat bangga dan senang bisa menggandeng UMKM pada Pertamina Grand Prix of Indonesia tahun 2023 ini. Menurutnya, selain membuka pasar dan peluang perputaran ekonomi, kehadiran UMKM ini juga memenuhi kebutuhan para penonton MotoGP di Pertamina Mandalika International Circuit.

“Puji syukur selama 3 hari melayani masyarakat, teman-teman UMKM dapat menjalankan bisnisnya dengan baik, perputaran ekonominya luar biasa. Harapan kami kedepannya UMKM ini dapat membawa Indonesia, mewakili Lombok dan Nusa Tenggara ke dalam event dan kancah selanjutnya yang lebih tinggi lagi,” tutur Riva.

Janual Aidi, pemilik D’Etnik Mutiara Lombok salah satu binaan Pertamina Patra Niaga yang menjual perhiasan mutiara khas Lombok menyatakan kegembiraannya turut serta dalam event ini.