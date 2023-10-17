Ganjar Temui Budayawan Yogyakarta dan Dihadiahi Patung Nusantara, Butet: Tegak Lurus ke Rakyat

YOGYAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo bersilaturahmi dan beramah tamah dengan budayawan dan seniman asal Daerah Istimewa Yogyakarta.

Acara ini berlangsung di kediaman Butet Kartaredjasa di Kembaran Tamantirto, Bantul, Yogyakarta, Senin (16/10/2023) malam.

Dalam momen tersebut, Ganjar yang berprinsip 'Tuanku ya Rakyat' ini diberikan patung berharga oleh Butet Kartaredjasa. Patung tersebut tidak hanya sebuah karya seni, namun juga sebuah karya berjiwa dan bermakna.

Butet sendiri mengungkapkan bahwa patung tersebut memiliki pesan mendalam yang ingin ia sampaikan. Patung itu bertuliskan Nusantara, dengan penulisan dari bawah ke atas.

"Patung kecil hasil wirid saya, saya lagi berkesenian dengan wirid visual. Ini dibaca dari bawah, Nusantara. Nusantara, jadi tegak lurus kepada Nusantara, bukan tegak lurus kepada siapapun. Ini saya hadiahi kepada Mas Ganjar," kata Butet.

Ganjar merasa bahagia atas hadiah yang diberikan Butet. "Saya terima kasih dikasih," ucap Ganjar.

Selain patung, Ganjar diberikan sebuah lukisan bergambar wajahnya. Lukisan itu karya dari Haryoko. Lukisan diberikan oleh Butet. Ganjar kembali mengungkapkan rasa bahagianya dan menyampaikan terima kasih.

Selain itu, Ganjar dibuatkan sebuah lagu dari seniman Yogyakarta. Lagu itu berjudul "Sahabat." Lagu itu bermakna tentang semangat dalam perjuangan untuk Ganjar.

"Saya buatkan lagu ini spesial untuk Pak Ganjar," ungkap pembuat lagu tersebut.

Selain lagu tersebut, para seniman dan budayawan itu bernyanyi bersama sejumlah lagu. Mereka bernyanyi bersama sembari memberikan pujian dan dukungan kepada Ganjar.