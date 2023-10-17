Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Cerita Penumpang KA Argo Semeru saat Detik-Detik Anjloknya Kereta

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |16:00 WIB
Cerita Penumpang KA Argo Semeru saat Detik-Detik Anjloknya Kereta
KA Argo Semeru dan Argo Wilis anjlok (Foto : Istimewa)
YOGYAKARTA - Kereta api Argo Semeru relasi Surabaya Gubeng-Gambir dan KA Argo Wilis relasi Bandung–Surabaya Gubeng, anjlok di KM 520 + 4 petak jalan antara Stasiun Sentolo-Stasiun Wates, pada Selasa (17/10/2023) pukul 13.15 WIB. Selain menggemparkan warga sekitar, peristiwa ini juga ramai di media sosial.

Salah satu penumpang dengan nama Anthocyanin yang turut ada di kereta itu menceritakan bagaimana kejadian yang dialami sebelum kereta yang membawa ratusan penumpang itu anjlok. Melalui akun X pribadinya @ndysfm, dia mengunggah video kondisi di dalam kereta sesaat setelah kecelakaan.

"Alhamdulillah aku aman guys," tutur dia.

Saat kecelakaan berlangsung dia berada di dalam kereta. Ketika tengah duduk, tiba-tiba kereta bergoyang sedikit. Namun, lama kelamaan gelas-gelas milik penumpang berjatuhan dan pecah. Dia pun bermaksud memanggil pramugari untuk meminta kain lap.

"Niatnya mau manggil pramugari mau minta lap, kok lama-lama makin gubrak atap kereta itu mau jatuh gitu," cerita salah satu penumpang di akun X pribadinya @ndysfm, Selasa (16/10/2023).

Awalnya, penumpang itu mengira tidak terjadi apa-apa dengan keretanya. Namun, ia merasakan goyangan kereta yang begitu dahsyat dan tiba-tiba saja terjadi kecelakaan yang dirinya pun tak mengetahui apa penyebabnya.

"Ternyata astaghfirullah. Untungnya, ini gerbong ku (sembari menunjukkannya di video), gerbongku itu masih stay lurus nah mulai gerbong eksekutif 1 ke belakang benar-benar guling keretanya," tambahnya..

