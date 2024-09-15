Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

KA Walahar Anjlok, KAI: Saat Ini Fokus Lakukan Evakuasi Rangkaian

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |14:36 WIB
KA Walahar Anjlok, KAI: Saat Ini Fokus Lakukan Evakuasi Rangkaian
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan akibat anjlokan KA Commuter Line Walahar Ekonomi (KA 317) relasi Purwakarta – Cikarang, Minggu (15/9/2024) siang.

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan kereta api akibat adanya kejadian ini,” ujar Manager Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi dalam keterangan resminya.

Ayep pun menjelaskan bahwa anjlok terjadi sebanyak satu gerbong kereta pembangkit yang terdapat di bagian akhir rangkaian KA di petak jalan antara Stasiun Purwakarta-Cibungur.

“Para penumpang dan Crew KA Walahar selamat, serta perjalanan di wilayah tersebut masih bisa dilalui karena masih terdapat satu jalur yang masih digunakan,” ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa akibat kejadian ini, perjalanan KA Commuter Line Walahar sempat terhenti sejenak untuk memastikan kondisi dari seluruh rangkaian.

 

