KA Walahar Anjlok, Kru dan Seluruh Penumpang Selamat

JAKARTA - Perjalanan Kereta Api Commuter Line Walahar Ekonomi (KA 317) relasi Purwarkarta-Cikarang sempat terganggu. Belakangan diketahui perjalanan itu terganggu lantaran satu gerbong kereta pembangkit dalam rangkaian anjlok.

"KA 317 relasi Purwarkarta-Cikarang adanya gangguan akibat anjlok sebanyak satu gerbong kereta pembangkit yang terdapat di bagian akhir rangkaian," kata Manager Humas Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi, Minggu (15/9/2024).

Ayep memastikan tidak ada korban dalam peristiwa itu. Seluruh penumpang dan kru dipastikan selamat. Selanjutnya, KA 317 Walahar langsung melanjutkan perjalanan ke Stasiun Cibungur.

"Sempat terhenti sejenak untuk memastikan kondisi dari seluruh rangkaian. KA Commuter Line Walahar kemudian melanjutkan perjalan ke Stasiun Cibungur dengan meninggalkan kereta pembangkit di petak jalan tersebut," kata dia.