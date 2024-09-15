KA Walahar Anjlok, KAI Pastikan Perjalanan Kereta Lain Tak Terganggu

JAKARTA - Kereta Api (KA) Commuter Line Walahar relasi Purwakarta-Cikarang anjlok sebanyak satu gerbong kereta pembangkit yang terdapat di bagian akhir rangkaian. KAI Daop 2 Bandung memastikan peristiwa ini tidak menggangu perjalanan kereta lainnya.

"Perjalanan di wilayah tersebut masih bisa dilalui karena masih terdapat satu jalur yang masih digunakan," kata Manager Humas Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi, Minggu (15/9/2024).

Ayep mengatakan, peristiwa ini sempat menganggu perjalanan Commutere Line Walahar. Namun tak beberapa lama kereta melanjutkan perjalanannya ke Stasiun Cibungur.

"Dengan meninggalkan kereta pembangkit di petak jalan tersebut untuk dilakukan evakuasi oleh tim teknis PT KAI Daop 2 Bandung dan PT KCI," tambah dia.