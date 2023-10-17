Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Penumpang Kereta Menumpuk di Stasiun Tugu, Bersiap Gunakan Transportasi Lain

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |19:53 WIB
Penumpang Kereta Menumpuk di Stasiun Tugu, Bersiap Gunakan Transportasi Lain
Penumpang kereta menumpuk di Stasiun Tugu Yogyakarta usai KA Argo Semeru dan Argo Wilis anjlok (Foto: MPI)
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Penumpukan penumpang kereta api terjadi di Stasiun Tugu Yogyakarta usai terjadinya kecelakaan dua kereta api eksekutif di Sentolo Kulonprogo, yakni KA Argo Semeru dan KA Argo Wilis. Mereka masih menunggu kepastian kapan diberangkatkan.

Nur Aini, calon penumpang kereta Api Gajayana ini salah satunya. Rencananya dia berangkat menggunakan kereta tersebut pukul 17.30 WIB tujuan ke Jatinegara. Namun, dari pihak KAI belum memberi informasi kapan mereka akan diberangkatkan.

"Pihak KAI informasi kan kalau belum bisa jalan dan belum tahu kapan menunggu," ujar dia, Selasa (17/10/2023).

Sampai saat ini, ia bersama sejumlah penumpang lainnya masih menunggu informasi lebih lanjut. Namun, sepanjang informasi yang dia terima semua perjalanan kereta api ke arah barat tidak bisa dilakukan karena kecelakaan yang terjadi di Kulonprogo tersebut.

"Paling mau naik bis. Langsung ke Jatinegara. Tiket kayaknya mau di-refund tapi tidak tahu kapan," ungkapnya.

Penumpang lain, Karno, rencananya akan berangkat ke Bandung pada pukul 20.00 WIB nanti. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian kapan diberangkatkan karena diminta menunggu hasil evakuasi dua kereta yang mengalami kecelakaan.

"Nanti kalau di sana selesai, baru bisa perjalanan tapi kalau dapat kabar informasi belum selesai, akan dialihkan ke yang lain," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179268/kereta-4aZU_large.jpg
Kereta Purwojaya Anjlok, Jalur ke Stasiun Kedunggedeh Dilewati Satu Jalur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179258/viral-iUna_large.jpg
Kesaksian Warga saat Detik-Detik Kereta Purwojaya Anjlok: Terdengar Suara Gemuruh Keras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179241/viral-TLBt_large.jpg
Roda Kereta Purwojaya Lepas dari Rangkaian saat Anjlok, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179221/viral-lFiB_large.jpg
Breaking News! KA Purwojaya Anjlok di Bekasi, Jalur Jakarta–Cikampek Tidak Bisa Dilintasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/337/3160959/ahy-e13i_large.jpg
AHY: Kereta Anjlok Berulang Harus Diinvestigasi Penuh, Termasuk Kapal Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/525/3159772/viral-2Xcy_large.jpg
Breaking News! Kereta Argo Bromo Anggrek Anjlok di Stasiun Pegadenbaru Subang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement