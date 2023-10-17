Penumpang Kereta Menumpuk di Stasiun Tugu, Bersiap Gunakan Transportasi Lain

YOGYAKARTA - Penumpukan penumpang kereta api terjadi di Stasiun Tugu Yogyakarta usai terjadinya kecelakaan dua kereta api eksekutif di Sentolo Kulonprogo, yakni KA Argo Semeru dan KA Argo Wilis. Mereka masih menunggu kepastian kapan diberangkatkan.

Nur Aini, calon penumpang kereta Api Gajayana ini salah satunya. Rencananya dia berangkat menggunakan kereta tersebut pukul 17.30 WIB tujuan ke Jatinegara. Namun, dari pihak KAI belum memberi informasi kapan mereka akan diberangkatkan.

"Pihak KAI informasi kan kalau belum bisa jalan dan belum tahu kapan menunggu," ujar dia, Selasa (17/10/2023).

Sampai saat ini, ia bersama sejumlah penumpang lainnya masih menunggu informasi lebih lanjut. Namun, sepanjang informasi yang dia terima semua perjalanan kereta api ke arah barat tidak bisa dilakukan karena kecelakaan yang terjadi di Kulonprogo tersebut.

"Paling mau naik bis. Langsung ke Jatinegara. Tiket kayaknya mau di-refund tapi tidak tahu kapan," ungkapnya.

Penumpang lain, Karno, rencananya akan berangkat ke Bandung pada pukul 20.00 WIB nanti. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian kapan diberangkatkan karena diminta menunggu hasil evakuasi dua kereta yang mengalami kecelakaan.

"Nanti kalau di sana selesai, baru bisa perjalanan tapi kalau dapat kabar informasi belum selesai, akan dialihkan ke yang lain," ujarnya.