Peringati Maulid Nabi, Ustad Maulana Beri Siraman Rohani di Pegadaian

Jakarta- Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, PT Pegadaian melalui Unit Usaha Syariah bersama Rohani Islam (ROHIS) Kantor Pusat menggelar acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H bertajuk “Nabiku Tauladanku” di Kantor Pegadaian Kenari, Jakarta Pusat (17/10).

Turut hadir Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan beserta Jajaran Direksi dan Insan Pegadaian, yang juga menghadirkan penceramah kondang Ustadz Muhammad Nur Maulana yang dikenal dengan sapaan khasnya “Jamaah..Oh..Jamaah”.

Dalam sambutannya Damar mengaku bersyukur, bahwa di tahun ini Pegadaian bisa kembali menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H. Tidak hanya untuk meningkatkan ilmu ketakwaan serta keimanan kepada Allah SWT tapi kegiatan ini juga sekaligus menjadi wadah untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

“Kesempurnaan akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW diharapkan dapat dijadikan suri tauladan bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan, baik dalam beribadah kepada Tuhan maupun berinteraksi dengan sesama manusia. Oleh karena itu, dalam peringatan Maulid Nabi kali ini tentu bisa menjadi momentum yang baik bagi kita untuk meneladani salah satu sifat terpuji Rasulullah yaitu saling mengasihi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ucap Damar.