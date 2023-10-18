Jarinya Kejepit Tutup Botol Serum, Bocah 5 Tahun Nangis Histeris

BARITO UTARA - Seorang bocah berusia 5 tahun histeris saat petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, melepas tutup botol serum dari jarinya pada Selasa 17 Oktober 2023, malam.

Akibatnya terjeput tutup botol, jari tangan kanan bocah tersebut terluka.

Bocah laki-laki berusia 5 tahun tersebut menangis histeris saat petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan berupaya memotong tutup botol serum dari jari tanganya.

Ia terus menangis selama proses pemotongan tutup botol. Petugas dan kedua orangtua bocah itu pun terus menghibur sang bocah agar tidak panik.

Petugas kemudian memotong tutup botol dengan hati-hati menggunakan tang potong dan tang penjepit serta air dingin untuk membasuh jari bocah tersebut agar tidak terasa panas.

Tutup botal serum itu tersangkut di jari manis tanga si bocah saat bermain. Orangtua anak pun baru mengetahuinya saat mendengar buah hatinya menangis setelah jarinya terluka.