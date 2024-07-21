Gangster Bayar Rp41 Juta ke Petugas Wanita untuk Berhubungan Badan di Penjara Inggris

Gangster bayar petugas wanita Rp41 juta untuk berhubungan badan di penjara (Foto: Daylimail)

INGGRIS - Gangster yang dipenjara di penjara Inggris mengklaim bahwa mereka membayar petugas wanita hingga 2.000 poundsterling, atau jika dirupiahkan saat ini nilainya sekira Rp41 juta, untuk berhubungan seks dengan mereka di dalam sel mereka.

Klaim tersebut terungkap setelah serangkaian pesan yang dibagikan antara napi dan mantan dapi dalam obrolan TikTok yang disiarkan dari dalam sel penjara.

Salah satu mantan narapidana Albania mengklaim dengan mengatakan, "Kami orang Albania telah 'memperkosa' petugas wanita penjara dengan bayaran £2.000", ujar seorang napi seperti dilansir dari Daylimail, Minggu (21/7/2024).

Seorang pemunuh Eugert Merizaj, yang menjalani hukuman 32 tahun penjara karena perannya dalam pembunuhan brutal dengan senapan terhadap seorang rival narkoba, menjadi "tuan rumah" dalam video yang disiaran langsung dari dalam penjara tersebut.

Dengan bangga Merizaj mengatakan bahwa dia telah "mengatur" seorang petugas wanita dengan seorang narapidana lainnya.

Di dalam siaran tersebut, yang diinfiltrasi oleh The Sun sebagai bagian dari investigasi mereka, Eugert Merizaj juga mengklaim dia mencoba untuk menghindari pertemuan seksual dengan staf penjara.

Narapidana ini mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menghindari penambahan masa tahanannya.