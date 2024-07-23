Viral! Emak-Emak Lansia Bergulat di Pasar Gegara Persoalan Asmara

MUNA - Dua orang emak-emak lansia terlibat baku hantam hingga bergulat di Pasar Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra). Peristiwa itu jadi viral di media sosial (medsos).

Diduga mereka berkelahi hingga bergulat di tengah jalan karena persoalan asmara.

BACA JUGA: Viral Anggota Pemuda Pancasila Intimidasi hingga Usir Wali Murid yang Laporkan Dugaan Pungli

Dalam sebuah video amatir milik warga memperlihatkan aksi dua orang emak-emak lansia yang menggunakan baju kuning dan hijau terlibat baku hantam hingga bergulat di jalan raya.

Dalam video terlihat, ada banyak warga yang menyaksikan perkelahian mereka. Beberapa di antaranya memilih menonton saja dan merekam video meskipun keduanya saling guling di tengah jalan, namun ada juga yang coba memisahkannya.

Usut punya usut, alasan kedua emak-emak gulat di tengah jalan karena masalah asmara, di mana keduanya berstatus istri sah dan istri siri.

Keduanya adal Wa Imu (59) selaku istri sah, dan Wa Poha (70) sang isri siri.