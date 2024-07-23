Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral! Emak-Emak Lansia Bergulat di Pasar Gegara Persoalan Asmara

Andhy Eba , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |20:52 WIB
Viral! Emak-Emak Lansia Bergulat di Pasar Gegara Persoalan Asmara
Emak-emak lansia gulat di pasar gegara persoalan asmara (Foto : Tangkapan Layar/iNews)
A
A
A

MUNA - Dua orang emak-emak lansia terlibat baku hantam hingga bergulat di Pasar Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra). Peristiwa itu jadi viral di media sosial (medsos).

Diduga mereka berkelahi hingga bergulat di tengah jalan karena persoalan asmara.

Dalam sebuah video amatir milik warga memperlihatkan aksi dua orang emak-emak lansia yang menggunakan baju kuning dan hijau terlibat baku hantam hingga bergulat di jalan raya.

Dalam video terlihat, ada banyak warga yang menyaksikan perkelahian mereka. Beberapa di antaranya memilih menonton saja dan merekam video meskipun keduanya saling guling di tengah jalan, namun ada juga yang coba memisahkannya.

Usut punya usut, alasan kedua emak-emak gulat di tengah jalan karena masalah asmara, di mana keduanya berstatus istri sah dan istri siri.

Keduanya adal Wa Imu (59) selaku istri sah, dan Wa Poha (70) sang isri siri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037752/babi-hutan-masuk-ke-mushola-bikin-geger-warga-pandeglang-adYZMzTXos.jpg
Babi Hutan Masuk Mushola Bikin Geger Warga Pandeglang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/18/3037342/gangster-bayar-rp41-juta-ke-petugas-wanita-untuk-berhubungan-badan-di-penjara-inggris-C5HJ7yoE5m.jpg
Gangster Bayar Rp41 Juta ke Petugas Wanita untuk Berhubungan Badan di Penjara Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/512/3037318/ratusan-emak-emak-lomba-nangis-di-tegal-yang-paling-natural-menang-ozDBmiSajm.jpg
Ratusan Emak-Emak Lomba Nangis di Tegal, yang Paling Natural Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/340/3034948/pria-yang-kepergok-congkel-kotak-amal-lalu-pamer-kelamin-ternyata-odgj-fZ6orA328u.jpg
Pria yang Kepergok Congkel Kotak Amal Lalu Pamer Kelamin Ternyata ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/340/3033935/kepergok-congkel-kotak-amal-masjid-pria-ini-malah-pamer-alat-kelamin-bsQnxQx4LF.jpg
Kepergok Congkel Kotak Amal Masjid, Pria Ini Malah Pamer Alat Kelamin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/512/3031829/kelika-polisi-bantu-antar-jenazah-ke-pemakaman-dengan-mobil-patroli-YFjysc2OJi.jpg
Kelika Polisi Bantu Antar Jenazah ke Pemakaman dengan Mobil Patroli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement