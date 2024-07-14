Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kepergok Congkel Kotak Amal Masjid, Pria Ini Malah Pamer Alat Kelamin

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |02:06 WIB
Kepergok Congkel Kotak Amal Masjid, Pria Ini Malah Pamer Alat Kelamin
Pria ini pamer alat kelamin usai keperkok congkel kotak amal di masjid (Foto : Istimewa)
A
A
A

METRO - Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga melakukan aksi eksibisionis di dalam Masjid jadi viral di media sosial. Dalam video yang diunggah akun Tiktok @maeyanicha itu, terlihat pria yang mengenakan kaos berwarna putih hijau diduga tengah mencongkel kotak amal Masjid.

Saat ditegur oleh perekam, pria tersebut langsung berdiri dan memerlihatkan alat kelaminnya ke arah perekam.

Dalam video itu juga, perekam menyebutkan lokasi kejadian yakni di Masjid Agung Taqwa, Kota Metro, Lampung.

"Assalamualaikum warga metro dan sekitarnya, selamat pagii. Hari apes tidak ada di kalender, niat hati ibadah ke masjid malah ketemu orang niat jahat ambil uang dikotak amal pake lidi atau besi entah dia pake apa, saya lihat keluar uang Rp5 ribu, entah dia sudah berapa lama di situ," tulis keterangan dalam postingan yang dilihat MNC Portal Indonesia, Sabtu (13/7/2024).

"Yang paling bikin shyok adalah, dia ngeluarin "pistolnya" pak bu, saya langsung lari kebirit birit sampe pembatas ruangan ambruk karena kutabrak. Bayangin gimana paniknya saya disana, cuma sendirian, minta tolong ternyata di masjid gada siapa," lanjutnya.

"Tolong pihak yg bisa mengelola orang seperti ini gimana caranya biar kondusif? mau kemasjid jd trauma yaAllahhh," tutupnya.

Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Metro, Iptu Rosali mengaku belum mendapatkan laporan terkait hal tersebut.

"Belum ada laporan perihal video viral itu," ujar Rosali saat dihubungi, Sabtu malam.

