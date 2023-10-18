Ini Cara Relawan Ganjar Pranowo Makmurkan Masjid di Deli Serdang

DELI SERDANG - Sukarelawan Ustaz Sahabat (Usbat) Ganjar tak berhenti dalam melakukan kegiatan positif untuk masyarakat. Kali ini, mereka memberikan bantuan alat musik nasyid untuk Ikatan Remaja Masjid (Irema) Al Jihad.

Pemberian bantuan alat musik nasyid berlangsung di Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (17/10/2023).

Koordinator Daerah Usbat Ganjar Kabupaten Deli Serdang, Ahmad Thalha mengatakan, pemberian bantuan itu sebagai upaya untuk memakmurkan masjid yang memberikan dampak positif untuk masyarakat.

"Tujuan kami intinya untuk melanjutkan kegiatan baik. Yang mana selama Ustaz Sahabat Ganjar terus berkeliling di Deli Serdang untuk memberikan manfaat kepada masyarakat," ujar Ahmad dalam keterangannya.

Selain untuk memakmurkan masjid, pemberian bantuan alat musik nasyid kepada remaja masjid juga bermaksud untuk mengasah keterampilan dalam berkesenian musik nasyid.

Hal itu dikarenakan musik nasyid dewasa ini digandrungi banyak anak-anak muda di Indonesia yang diinspirasi banyak penyanyi dan band nasyid terkenal, seperti Nissa Sabyan, Veve Zulfikar, Haddad Alwi, Raihan dan Snada.