INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Pria Penderita Stroke di Malang Terjatuh ke Lubang Bekas Septic Tank Sedalam 7 Meter

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 19 Oktober 2023 |12:30 WIB
Pria Penderita Stroke di Malang Terjatuh ke Lubang Bekas Septic Tank Sedalam 7 Meter
Lubang septic tank lokasi terjatuhnya Mustofa (Foto: MPI/Avirista)
A
A
A

MALANG - Pria di Kota Malang terjatuh di lubang bekas septic tank sedalam lebih dari 7 meter. Peristiwa ini terjadi pada Kamis pagi (19/10/2023) sekitar pukul 08.30 WIB di permukiman padat penduduk di RT RW 1 Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 10.10 WIB, petugas dari dinas pemadam kebakaran (damkar) dan BPBD Kota Malang baru selesai melakukan evakuasi. Petugas membawa korban bernama Mustofa, yang menderita stroke ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.

Tampak lubang sedalam kurang lebih 7 meter dengan diameter lubang sekitar dua meter menganga. Di antara dua rumah di permukiman padat penduduk. Di bagian bawah lubang terlihat kering dan beberapa tanah bekas longsoran saat korban terjatuh juga masih tampak.

Keponakan korban Khoirul Anam menuturkan, bila pamannya terjatuh di lubang sedalam 7 meter ketika tengah membersihkan lingkungan sekitar rumah. Saat itu sebagaimana kebiasaan pamannya seperti biasa menyapu, tapi tiba-tiba tanah di lokasi langsung ambles dan jatuh ke bawah.

"Kejadian jam 8.30-an, saat bersih-bersih, habis itu langsung ambles. Ada suara blung, langsung kita cek asal suaranya," kata Khoirul Anam, ditemui di lokasi kejadian.

Saat mengecek sumber suara ia mendapati Mustofa telah berada di dalam lubang itu sambil berteriak minta tolong. Kondisinya saat itu masih sadar, meski cukup lemah karena minimnya udara di dalam.

"Ada suaranya nggak sempat teriak minta tolong, tiap pagi bersih-bersih, masih sadar normal ketika di dalam," kata Anam kembali.

