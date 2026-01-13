Prabowo Bertolak ke Malang Pagi Ini Usai Menginap di IKN

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Malang, Jawa Timur, pada Selasa (13/1/2026) pagi. Prabowo akan meresmikan SMA Taruna Nusantara di Kota Apel tersebut.

Sebelumnya, Prabowo menginap di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin (12/1/2026) malam. Ini menjadi momen perdana dirinya sebagai Presiden mengunjungi IKN dan bermalam.

Informasi ini diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menyebut bahwa Presiden Prabowo menginap di IKN usai menghadiri agenda peresmian 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan Peresmian Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Besok pagi ke kota Malang,” ungkap Seskab Teddy lewat pesan singkatnya.

Sekadar diketahui, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke IKN menggunakan helikopter kepresidenan AgustaWestland 189 (AW 189) berwarna putih.

Rombongan Prabowo tampak berangkat dari Balikpapan sekitar pukul 18.30 WITA dan tiba pukul 18.45 WITA. Setibanya di IKN, Prabowo langsung disambut oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.