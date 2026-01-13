Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bertolak ke Malang Pagi Ini Usai Menginap di IKN

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |08:27 WIB
Prabowo Bertolak ke Malang Pagi Ini Usai Menginap di IKN
Prabowo Bertolak ke Malang Pagi Ini Usai Menginap di IKN
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Malang, Jawa Timur, pada Selasa (13/1/2026) pagi. Prabowo akan meresmikan SMA Taruna Nusantara di Kota Apel tersebut.

Sebelumnya, Prabowo menginap di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin (12/1/2026) malam. Ini menjadi momen perdana dirinya sebagai Presiden mengunjungi IKN dan bermalam.

Informasi ini diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menyebut bahwa Presiden Prabowo menginap di IKN usai menghadiri agenda peresmian 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan Peresmian Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur.  

“Besok pagi ke kota Malang,” ungkap Seskab Teddy lewat pesan singkatnya.

Sekadar diketahui, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke IKN menggunakan helikopter kepresidenan AgustaWestland 189 (AW 189) berwarna putih.

Rombongan Prabowo tampak berangkat dari Balikpapan sekitar pukul 18.30 WITA dan tiba pukul 18.45 WITA. Setibanya di IKN, Prabowo langsung disambut oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
IKN Prabowo Subianto Malang
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195070//prabowo-eO7X_large.jpg
Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Kepala Bakom: Negara Hadir untuk Anak-Anak Miskin Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/337/3195067//pemerintah-c3iT_large.jpg
Becak Listrik dari Prabowo, Kakek Sarjono: Kami Dibesarkan dari Becak hingga 4 Anak Saya Jadi TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195062//prabowo_subianto-V6mh_large.jpg
Prabowo Sentil Direksi BUMN: Kalau Tak Sanggup Mengabdi, Berhenti Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195057//prabowo_subianto-0W2f_large.jpg
Prabowo Marah BUMN Rugi Minta Tantiem: Enggak Tahu Malu! Ndablek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3195045//prabowo_saat_peresmian_sekolah_rakyat-ikjR_large.jpg
Prabowo: Sekolah Rakyat Adalah Keberanian Negara Ubah Nasib Anak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3195026//prabowo-uRnC_large.jpg
Tugas Prabowo ke Dirut Pertamina: Jangan Korupsi dan Jangan Cari Kaya di Atas Kepercayaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement