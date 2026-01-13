Becak Listrik dari Prabowo, Kakek Sarjono: Kami Dibesarkan dari Becak hingga 4 Anak Saya Jadi TNI

TRENGGALEK – Asa baru tumbuh bagi Sarjono (69), seorang penarik becak lansia di Kota Trenggalek, Jawa Timur. Dia sebelumnya menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan becak barunya, Sarjono berharap dapat bekerja lebih ringan dan lebih giat demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Sarjono menggantungkan hidup dari kayuhan pedal becak lebih dari 40 tahun. Dari penghasilan yang tak menentu itu pula, ia membesarkan keempat anaknya hingga kini semuanya menjadi anggota TNI.

“Ya, dibesarkan dari becak. Kan jaman dulu memang siapa yang hidupnya rekoso (sulit) berani maju, pasti insya Allah berhasil,” ujar Sarjono usai menerima becak listrik yang disalurkan melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), dikutip, Selasa (13/1/2026).

Dalam keterbatasan, Sarjono mengaku tak pernah berhenti memelihara harapan lewat doa. Penghasilan yang tidak menentu membuat kehidupan keluarganya sering serba pas-pasan. Bahkan ia kerap makan satu telur dibagi empat, atau satu bungkus mi instan dibagi untuk berempat.

Becak listrik yang kini ia terima menjadi titik balik di usia senja. Sarjono tak lagi harus mengandalkan tenaga sepenuhnya untuk mengayuh.

“Kasihan mas (tukang) becak itu. Sekarang alhamdulillah diberi becak (listrik) ini sama Bapak Prabowo. Mudah-mudahan becak ini bisa untuk mencari nafkah setiap harinya,” ujarnya.

Dengan penuh syukur, Sarjono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga memanjatkan doa agar Presiden selalu diberi kesehatan. “Semoga Bapak Prabowo sehat-sehat selalu. Amin,” ujarnya.