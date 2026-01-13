Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Becak Listrik dari Prabowo, Kakek Sarjono: Kami Dibesarkan dari Becak hingga 4 Anak Saya Jadi TNI

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |07:29 WIB
Becak Listrik dari Prabowo, Kakek Sarjono: Kami Dibesarkan dari Becak hingga 4 Anak Saya Jadi TNI
Becak Listrik dari Prabowo, Kakek Sarjono: Kami Dibesarkan dari Becak hingga 4 Anak Saya Jadi TNI
A
A
A

TRENGGALEK – Asa baru tumbuh bagi Sarjono (69), seorang penarik becak lansia di Kota Trenggalek, Jawa Timur. Dia sebelumnya menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan becak barunya, Sarjono berharap dapat bekerja lebih ringan dan lebih giat demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Sarjono menggantungkan hidup dari kayuhan pedal becak lebih dari 40 tahun. Dari penghasilan yang tak menentu itu pula, ia membesarkan keempat anaknya hingga kini semuanya menjadi anggota TNI.

“Ya, dibesarkan dari becak. Kan jaman dulu memang siapa yang hidupnya rekoso (sulit) berani maju, pasti insya Allah berhasil,” ujar Sarjono usai menerima becak listrik yang disalurkan melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), dikutip, Selasa (13/1/2026).

Dalam keterbatasan, Sarjono mengaku tak pernah berhenti memelihara harapan lewat doa. Penghasilan yang tidak menentu membuat kehidupan keluarganya sering serba pas-pasan. Bahkan ia kerap makan satu telur dibagi empat, atau satu bungkus mi instan dibagi untuk berempat.

Becak listrik yang kini ia terima menjadi titik balik di usia senja. Sarjono tak lagi harus mengandalkan tenaga sepenuhnya untuk mengayuh.

“Kasihan mas (tukang) becak itu. Sekarang alhamdulillah diberi becak (listrik) ini sama Bapak Prabowo. Mudah-mudahan becak ini bisa untuk mencari nafkah setiap harinya,” ujarnya.

Dengan penuh syukur, Sarjono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga memanjatkan doa agar Presiden selalu diberi kesehatan. “Semoga Bapak Prabowo sehat-sehat selalu. Amin,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tni Becak Prabowo Subianto
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194933/prabowo-AGQL_large.jpg
Prabowo: Saya Lebih Hormati Pemulung dan Tukang Becak daripada Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/337/3194894/prabowo-4NtV_large.jpg
Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat yang Tersebar di 34 Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193950/prabowo-YiGL_large.jpg
Catat! Ini Prioritas Utama Satgas Pascabencana Sumatera Bentukan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/337/3193119/prabowo-0edK_large.jpg
Prabowo Lima Kali Kunjungi Daerah Bencana Sumatera, Istana: Presiden Ingin Pemulihan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193043/prabowo-ALPq_large.jpg
Begini Reaksi Tak Terduga Prabowo soal Komentar Nyinyir Penanganan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193031/prabowo-ZwuJ_large.jpg
Soroti Kritikan Menteri ke Lokasi Bencana Sumatera, Prabowo Masa Ikut Macul!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement