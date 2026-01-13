Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Sekolah Rakyat Adalah Keberanian Negara Ubah Nasib Anak Bangsa

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |03:22 WIB
Prabowo: Sekolah Rakyat Adalah Keberanian Negara Ubah Nasib Anak Bangsa
Prabowo: Sekolah Rakyat Adalah Keberanian Negara Ubah Nasib Anak Bangsa (Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa haru dan bangga usai menyaksikan langsung pencapaian anak-anak Sekolah Rakyat. Dalam sambutannya pada acara peresmian 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, Presiden menyebut peresmian Sekolah Rakyat merupakan hasil dari keberanian negara mengambil langkah bagi kebutuhan rakyat. 

“Bayangkan kalau waktu itu kita, saya dan menteri-menteri, tidak ambil sikap yang berani. Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim, kita bikin sekolah yang terbaik. Sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan, mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal,” ujar Presiden di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026).

Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan pesan khusus kepada para siswa Sekolah Rakyat agar tidak pernah merasa rendah diri terhadap latar belakang keluarga. Kepala Negara menegaskan apapun pekerjaan orang tua mereka, pekerjaan tersebut mulia dan dilakukan dengan keringat serta kejujuran.

“Hormati orangtuamu, kalau perlu kau pulang, kau sungkem, kau cium kaki orangtuamu. Jangan pernah kau malu. Mereka lebih mulia dari orang-orang pintar tapi koruptor-koruptor yang berkhianat kepada negara dan bangsa,” katanya.

 

