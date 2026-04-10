Kronologi Wanita Cantik Ditipu Suami yang Ternyata Wanita, Ngaku Anak DPR hingga Tragedi Malam Pertama

Kronologi Wanita Cantik di Malang Ditipu Suami yang Ternyata Wanita/ist

JAKARTA - Kronologi wanita cantik di Malang ditipu suaminya yang ternyata wanita, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Jumat (10/4/2026). Korban diketahui bernama Intan Anggraeni, warga Kecamatan Blimbing.

Intan harus menelan pil pahit setelah pria yang baru menikahinya pada 3 April 2026 ternyata perempuan. Pernikahan yang dilakukan secara siri tersebut kini berujung pada laporan polisi.

Kronologi bemula saat Intan berkenalan dengan pelaku pada Februari 2026 di tempat kerja. Hubungan keduanya berkembang cepat hingga akhirnya memutuskan menikah secara siri.

"Kenal awal Februari 2026 di tempat kerja, lalu pacaran dan memutuskan menikah 3 April lalu," kata Intan.

Selama menjalin hubungan, Intan mengaku tidak menemukan hal mencurigakan dari sosok pelaku yang mengaku bernama Erfastino Reynaldi.

"Selama pacaran enggak ada yang mencurigakan sama sekali. Badan dan postur tubuhnya, suaranya seperti laki-laki,"ujarnya.

Pelaku juga mengaku berasal dari Jakarta dan bahkan menyebut dirinya sebagai anak seorang anggota DPR di Makassar.

Wanita berparas cantik ini baru mengetahui kebenaran saat malam pertama setelah pernikahan berlangsung.

"Tahunya pas malam pertama sehabis pernikahan. Dia meyakinkan nanti katanya akan operasi jadi laki-laki," ujarnya.