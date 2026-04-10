HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Wanita Cantik Ditipu Suami yang Ternyata Wanita, Ngaku Anak DPR hingga Tragedi Malam Pertama

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |17:02 WIB
Kronologi Wanita Cantik di Malang Ditipu Suami yang Ternyata Wanita/ist
JAKARTA - Kronologi wanita cantik di Malang ditipu suaminya yang ternyata wanita, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Jumat (10/4/2026). Korban diketahui bernama Intan Anggraeni, warga Kecamatan Blimbing.

Intan harus menelan pil pahit setelah pria yang baru menikahinya pada 3 April 2026 ternyata perempuan. Pernikahan yang dilakukan secara siri tersebut kini berujung pada laporan polisi.

Kronologi bemula saat Intan berkenalan dengan pelaku pada Februari 2026 di tempat kerja. Hubungan keduanya berkembang cepat hingga akhirnya memutuskan menikah secara siri.

"Kenal awal Februari 2026 di tempat kerja, lalu pacaran dan memutuskan menikah 3 April lalu," kata Intan.

Selama menjalin hubungan, Intan mengaku tidak menemukan hal mencurigakan dari sosok pelaku yang mengaku bernama Erfastino Reynaldi.

"Selama pacaran enggak ada yang mencurigakan sama sekali. Badan dan postur tubuhnya, suaranya seperti laki-laki,"ujarnya.

Pelaku juga mengaku berasal dari Jakarta dan bahkan menyebut dirinya sebagai anak seorang anggota DPR di Makassar.

Wanita berparas cantik ini baru mengetahui kebenaran saat malam pertama setelah pernikahan berlangsung.

"Tahunya pas malam pertama sehabis pernikahan. Dia meyakinkan nanti katanya akan operasi jadi laki-laki," ujarnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/338/3210995/viral-8VUm_large.jpg
Viral Mobil Dinas Pemprov DKI Ganti Pelat Kendaraan di Puncak, Pramono Geram!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/338/3210978/viral-ebQK_large.jpg
Viral Mobil Dinas Pemprov DKI Pelesiran Pakai Pelat Putih di Puncak Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/338/3210729/viral-dpb7_large.jpg
Viral Innova dan Livina Kejar-kejaran di Tol bak Film Action, Polisi Belum Mau Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210642/kejagung-OIUa_large.jpg
Breaking News! Kajari Karo Danke Rajagukguk Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Amsal Sitepu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210627/viral-8dzx_large.jpg
Heboh Benda Bercahaya di Langit Lampung Ternyata Sampah Antariksa Roket China CZ-3B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/338/3210544/mobil_senggolan-OawF_large.jpg
Viral Dua Pengemudi Mobil Cekcok di Tol Pelabuhan Arah Priok, Senggolan hingga Halangi Jalan
