Polisi Siapkan Akses 252 CCTV Lewat Microsite untuk Pantau Lalin saat Lebaran di Malang

JAKARTA - Polresta Malang Kota menyiapkan layanan digital berupa microsite yang memungkinkan masyarakat mengakses 252 titik CCTV di wilayah Kota Malang secara real-time.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Putu Kholis Aryana menjelaskan, layanan ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam memantau kondisi lalu lintas selama periode libur Lebaran 2026.

“Layanan microsite ini kami manfaatkan untuk melayani masyarakat yang bermobilitas di Kota Malang selama masa libur Lebaran 2026,” ujar Putu dalam keterangannya, Jumat (20/3/2026).

Menurutnya, microsite tersebut dapat diakses melalui tautan s.id/Makota2026 menggunakan smartphone, sehingga memudahkan warga lokal, pemudik, wisatawan, maupun pengunjung dalam memperoleh informasi lalu lintas secara cepat dan praktis.

Layanan serupa sebelumnya telah digunakan saat perhelatan Satu Abad NU di Stadion Gajayana. Saat itu, partisipasi masyarakat melalui akses CCTV dinilai berkontribusi besar dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas hingga acara selesai.