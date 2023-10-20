Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Update Perang Hamas Israel, Korban Jiwa Rumah Sakit Gaza Mencapai 3700

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |15:12 WIB
<i>Update</i> Perang Hamas Israel, Korban Jiwa Rumah Sakit Gaza Mencapai 3700
Foto: Reuters.
A
A
A

GAZA - Jumlah korban warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel sejak awal eskalasi telah mencapai lebih dari 3.700 orang, dan lebih dari 12.000 orang mengalami luka-luka, menurut Kementerian Kesehatan Gaza.

Dilansir dari TASS, Kementerian tersebut menyatakan, "Sebanyak 3.785 orang telah meninggal dan 12.493 lainnya mengalami luka-luka selama serangan berkelanjutan Israel terhadap Jalur Gaza." Dari jumlah korban tewas, lebih dari 1.500 adalah anak-anak, 1.000 perempuan, dan 120 warga lanjut usia.

Kementerian Kesehatan juga menekankan bahwa "pemerintah Israel telah menghambat akses perawatan rawat inap bagi para korban luka oleh brigade medis," dan mencatat bahwa Israel "melakukan serangan dan menghalangi akses jalan menuju rumah sakit.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sejak awal eskalasi, sekitar 69 warga Palestina tewas dan lebih dari 1.300 orang mengalami luka-luka di Tepi Barat. 

Situasi di Timur Tengah secara tiba-tiba memanas setelah militan Hamas dari Jalur Gaza melakukan infiltrasi bersenjata ke wilayah Israel. Hamas mengklaim serangan tersebut sebagai respons terhadap tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Temple Mount, Yerusalem.

Israel kemudian memberlakukan blokade penuh terhadap Jalur Gaza dan melancarkan serangan di kantong tersebut, serta di beberapa wilayah di Lebanon dan Suriah. Bentrokan juga terjadi di Tepi Barat.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178408/mohammed_ibrahim-MpCb_large.jpg
Jeritan Pilu Remaja Palestina, Mohammed Ibrahim dari Kekejaman "Rumah Jagal" Militer Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/18/3173624/trump-BmFP_large.jpg
Trump ke Hamas, Batas Waktu 4 Hari Merespons Proposal Gaza atau Akhir Menyedihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/18/3088745/palestina-Lk6G_large.jpg
6 Tentara Israel Bunuh Diri Akibat Depresi Perang di Gaza dan Lebanon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement