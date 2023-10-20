Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mahsa Amini Dianugerahi Penghargaan HAM dari Uni Eropa

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |20:03 WIB
Mahsa Amini Dianugerahi Penghargaan HAM dari Uni Eropa
Mahsa Amini mendapatkan penghargaan HAM dari Uni Eropa (Foto: Mahsa Amini Family)
A
A
A

JERMAN Uni Eropa (UE) telah memberikan penghargaan tertinggi hak asasi manusia (HAM) kepada Mahsa Amini dan gerakan "Perempuan, Kehidupan, Kebebasan" Iran yang dipicu oleh kematiannya.

Wanita berusia 22 tahun itu meninggal dalam tahanan setelah diduga melanggar aturan ketat hijab atau jilbab bagi perempuan.

Kematiannya memicu protes yang merupakan tantangan paling serius bagi pemerintah Iran dalam beberapa dekade terakhir.

Penghargaan Sakharov tahunan untuk Kebebasan Berpikir mengakui aktivis hak asasi manusia dan pembangkang.

Setelah mengumumkan kemenangan Amini, Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola mengatakan hari kematiannya akan menjadi sebuah keburukan.

“Pembunuhan brutal terhadap Jina Mahsa Amini yang berusia 22 tahun menandai titik balik. Ini telah memicu gerakan yang dipimpin perempuan dan membuat sejarah,” terangnya, dikutip BBC.

Penghargaa Sakharov ini akan mengirimkan pesan solidaritas yang kuat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/18/3133674/umat_islam_sholat_idul_adha_di_masjid_hagia_sopha_istanbul_turki-nyiY_large.jpeg
Pertumbuhan Persentase Penduduk Muslim di Negara Eropa, Bisa Melonjak hingga 31 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038295/uni-eropa-cabut-hak-hungaria-jadi-tuan-rumah-pertemuan-karena-sikapnya-terkait-perang-ukraina-Sn6EN6wSqq.jpg
Uni Eropa Cabut Hak Hungaria Jadi Tuan Rumah Pertemuan karena Sikapnya Terkait Perang Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/18/3035241/uni-eropa-jatuhkan-sanksi-ke-5-individu-dan-3-entitas-israel-pelanggaran-ham-serius-terhadap-warga-palestina-di-tepi-barat-GKcGB0EXRC.jpg
Uni Eropa Jatuhkan Sanksi ke 5 Individu dan 3 Entitas Israel, Pelanggaran HAM Serius Terhadap Warga Palestina di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/18/2959849/who-peringatkan-kasus-campak-naik-45-kali-lipat-di-eropa-4cIAHReKeJ.jpg
WHO Peringatkan Kasus Campak Naik 45 Kali Lipat di Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/18/2929404/uni-eropa-sebut-pegawai-pemerintah-bisa-dilarang-kenakan-jilbab-4l6BncLHh9.jpg
Uni Eropa Sebut Pegawai Pemerintah Bisa Dilarang Kenakan Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/18/2890503/uni-eropa-sebut-disinformasi-paling-sering-terjadi-di-x-di-antara-6-medsos-lainnya-tdXNUs2wcn.jpg
Uni Eropa Sebut Disinformasi Paling Sering Terjadi di X di Antara 6 Medsos Lainnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement