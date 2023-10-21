Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Jaga Kelestarian Alam, Relawan Ganjar Tanam Mangrove di Secanggang

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |14:43 WIB
Jaga Kelestarian Alam, Relawan Ganjar Tanam Mangrove di Secanggang
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
LANGKAT - Sukarelawan Ustaz Sahabat (Usbat) Ganjar Sumatra Utara berpartisipasi dalam menjaga proses kelestarian alam lingkungan pesisir di Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumut.

Loyalis Ganjar Pranowo menginisiasi kegiatan edukasi penanaman mangrove. Tak pelak, aksi Usbat Ganjar Sumut itu meraup antusiasme masyarakat mulai dari anak muda hingga dewasa.

Menurut Koorda Usbat Ganjar Kabupaten Langkat, Muhammad Rizki pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup membawa beragam dampak positif bagi kelangsungan hidup masyarakat.

"Masyarakat sangat antusias terhadap kegiatan seperti ini karena dapat membantu daripada lingkungan hidup yang ada di daerah mereka, sehingga kehidupan yang ada di Desa Selotong ini dapat diperbaiki dengan lebih baik lagi ke depan," kata dia di lokasi.

Pohon mangrove atau juga dikenal juga dengan bakau adalah jenis tanaman yang tumbuh di semak-semak atau hutan lebat di muara, rawa, atau pantai. Penanaman mangrove berguna untuk membantu menstabilkan ekosistem dan mencegah abrasi.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
