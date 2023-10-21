Jaga Kelestarian Alam, Relawan Ganjar Tanam Mangrove di Secanggang

LANGKAT - Sukarelawan Ustaz Sahabat (Usbat) Ganjar Sumatra Utara berpartisipasi dalam menjaga proses kelestarian alam lingkungan pesisir di Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumut.

Loyalis Ganjar Pranowo menginisiasi kegiatan edukasi penanaman mangrove. Tak pelak, aksi Usbat Ganjar Sumut itu meraup antusiasme masyarakat mulai dari anak muda hingga dewasa.

Menurut Koorda Usbat Ganjar Kabupaten Langkat, Muhammad Rizki pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup membawa beragam dampak positif bagi kelangsungan hidup masyarakat.

BACA JUGA: BEI Catat 27 Perusahaan Antre Listing di Pasar Modal

"Masyarakat sangat antusias terhadap kegiatan seperti ini karena dapat membantu daripada lingkungan hidup yang ada di daerah mereka, sehingga kehidupan yang ada di Desa Selotong ini dapat diperbaiki dengan lebih baik lagi ke depan," kata dia di lokasi.

Pohon mangrove atau juga dikenal juga dengan bakau adalah jenis tanaman yang tumbuh di semak-semak atau hutan lebat di muara, rawa, atau pantai. Penanaman mangrove berguna untuk membantu menstabilkan ekosistem dan mencegah abrasi.