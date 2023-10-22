Serangan Udara Israel Hantam Masjid di Kamp Pengungsi Jenin, Klaim Targetkan Militan Palestina

JENIN - Israel telah menyerang sebuah masjid di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, dan petugas medis Palestina melaporkan setidaknya satu orang tewas.

Militer Israel mengatakan serangan terhadap Masjid Al-Ansar pada Minggu, (22/10/2023) pagi menewaskan beberapa “operasi teror” dari Hamas dan Jihad Islam yang telah menggunakan bangunan itu sebagai pusat komando untuk merencanakan serangan.

Para pejabat militer Israel mengatakan mereka yang tewas mengorganisir serangan yang “segera terjadi” dan telah terlibat dalam beberapa serangan dalam beberapa bulan terakhir.

Rekaman di media sosial menunjukkan kerusakan parah pada bagian luar masjid dan petugas medis bergegas ke tempat kejadian.

Ada laporan penyebab yang saling bertentangan, demikian diwartakan Al Jazeera.

Mahmoud Al-Saadi, direktur Bulan Sabit Merah di Jenin, mengatakan satu orang tewas dan tiga lainnya terluka dalam serangan itu, kantor berita Palestina Wafa melaporkan.

Petugas medis Palestina sebelumnya mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa serangan itu telah menewaskan dua orang dan melukai beberapa lainnya.

Reporter Al Jazeera yang berada di Tepi Barat yang diduduki, mengatakan bahwa para saksi di kamp pengungsi Jenin mendengar dan melihat sebuah jet tempur, membuat banyak orang terkejut karena tidak biasa Israel melakukan serangan udara di wilayah Palestina.