5 Fakta Prajurit TNI Kontak Senjata dengan KKB Penyerang Pekerja Puskesmas

JAKARTA - Satgas Pamtas Mobile Yonif Raider 300/BJW yang dipimpin Lettu Inf Dzaky Faris Naufal berhasil melakukan pengejaran dan menembak satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Honai Kampung Arumaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Jumat 20 Oktober 2023.

Okezone merangkum 5 fakta prajurit TNI kontak senjata dengan KKB. Berikut ulasannya:

1. Awal Mula Prajurit TNI Kontak Senjata dengan KKB

Pengejaran KKB tersebut dilakukan ketika personel Pos Jingga Hijau Bandara Satgas Kopasgat Ilaga melihat 6 orang KKB membawa 1 pucuk senjata laras panjang dan 2 senjata pucuk laras pendek jenis pistol berada di Bonai.

Saat itu KKB tersebut diduga merupakan pelaku penyerangan terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia Distrik Omukia, Puncak.

Pos Jingga Hijau Bandara Satgas Kopasgat Ilaga selanjutnya melaporkan ke Kotis Satgas Yonif Raider 300/BJW di Ilaga sehingga Dansatgas Pamtas Mobile Yonif Raider 300/BJW Letkol Inf Afri Swandi Ritonga memerintahkan untuk dilaksanakan patroli pemeriksaan oleh 5 tim dari Satgas Pamtas Mobile Yonif Raider 300/BJW yang dipimpin Lettu Inf Dzaky Faris Naufal.

2. 3 Tim Prajurit TNI Kejar KKB

3 Tim DPP Pasiops Satgas 300/BJW bergerak menuju Honai yang dicurigai di Kampung Arumaga Distrik Omukia, Puncak untuk melaksanakan pemeriksaan dan memastikan sesuai laporan yang diterimanya.

3. Satgas Pamtas Temukan 12 Orang KKB Bawa Senjata

Saat itu terlihat oleh personel Satgas sekitar 12 orang KKB dengan membawa senjata laras panjang, senjata laras pendek, panah, dan senjata tajam, melarikan diri.

Kemudian Satgas melaksanakan pengejaran terhadap KKB dengan terlihat sekitar 12 orang kelompok KKB yang melarikan diri.