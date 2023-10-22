Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Walikota Medan Bobby Nasution : Peran Santri Menjadi Penggerak Kemajuan Bangsa

Karina Asta Widara , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |21:28 WIB
Walikota Medan Bobby Nasution : Peran Santri Menjadi Penggerak Kemajuan Bangsa
Peringatan Hari Santri Nasional Kota Medan. Foto: Dok Pemko Medan
A
A
A

MEDAN - Peringatan hari Santri bertema Jihad Santri Jayakan Negeri memiliki makna mendalam. Kata jihad bukan sebatas pertempuran fisik, melainkan perjuangan secara keseluruhan yaitu perjuangan untuk menguatkan iman memperdalam ilmu dan memperbaiki diri.

Pesan ini disampaikan Walikota Medan Bobby Nasution yang bertindak sebagai pembina upacara peringatan Hari Santri Nasional Kota Medan, di Pondok Pesantren Ulumul Quran, Jalan Timor Ujung, Medan Timur, Minggu (22/10/2023).

Upacara peringatan Hari Santri Nasional ini diikuti ratusan Santri dari perwakilan berbagai pesantren yang ada di Kota Medan. Diawali menaikan bendera merah putih dan pembacaan ikrar Santri serta pembacaan Pancasila.

Dikatakan Bobby, peran santri sebagai pilar keagamaan keilmuan dapat menjadi motor penggerak kemajuan bangsa sebagai santri kita tidak hanya di berkewajiban memahami ajaran agama yang baik tetapi juga bertanggung jawab untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam tindakan dan perilaku kita sehari-hari.

"Santri harus menjadi contoh yang baik dalam masyarakat menjunjung tinggi nilai kebaikan toleransi dan persaudaraan. Sebab betapa besar peran para santri dalam sejarah perjuangan bangsa ini mereka terlibat dalam berbagai peristiwa penting yang membentuk kemerdekaan Indonesia," Katanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/1/3181388//damri-zTn0_large.jpg
Charging Station DAMRI Cawang Resmi Beroperasi, Dukung Transportasi Umum Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/11/3181346//serbu_rabu-As7Z_large.jpg
Serbu Rabu, Saatnya Nikmati Promo XTRA Tengah Minggu di Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/25/3181327//fadli_zon_berdialog_bersama_bupati_siak-zjeZ_large.jpeg
Bahas Pelestarian Warisan Budaya Melayu, Menbud Lakukan Dialog bersama Bupati Siak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/11/3181202//bapenda_jakarta_pajak_dan_retribusi_daerah-fO3a_large.jpg
Kenali Perbedaan Pajak dan Retribusi Daerah, Dua Pendapatan DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/11/3181238//pgn_gagas_sediakan_spbg-aikf_large.jpeg
Dukung Energi Bersih, PGN Gagas Bangun Ekosistem Transportasi BBG Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/12/3181191//episode_grand_final_shopee_jagoan_umkm_naik_kelas-fuVN_large.JPG
Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas: Episode Final, Satukan Empat Cerita Hebat dalam Satu Tujuan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement