Walikota Medan Bobby Nasution : Peran Santri Menjadi Penggerak Kemajuan Bangsa

MEDAN - Peringatan hari Santri bertema Jihad Santri Jayakan Negeri memiliki makna mendalam. Kata jihad bukan sebatas pertempuran fisik, melainkan perjuangan secara keseluruhan yaitu perjuangan untuk menguatkan iman memperdalam ilmu dan memperbaiki diri.

Pesan ini disampaikan Walikota Medan Bobby Nasution yang bertindak sebagai pembina upacara peringatan Hari Santri Nasional Kota Medan, di Pondok Pesantren Ulumul Quran, Jalan Timor Ujung, Medan Timur, Minggu (22/10/2023).

Upacara peringatan Hari Santri Nasional ini diikuti ratusan Santri dari perwakilan berbagai pesantren yang ada di Kota Medan. Diawali menaikan bendera merah putih dan pembacaan ikrar Santri serta pembacaan Pancasila.

Dikatakan Bobby, peran santri sebagai pilar keagamaan keilmuan dapat menjadi motor penggerak kemajuan bangsa sebagai santri kita tidak hanya di berkewajiban memahami ajaran agama yang baik tetapi juga bertanggung jawab untuk menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan dalam tindakan dan perilaku kita sehari-hari.

"Santri harus menjadi contoh yang baik dalam masyarakat menjunjung tinggi nilai kebaikan toleransi dan persaudaraan. Sebab betapa besar peran para santri dalam sejarah perjuangan bangsa ini mereka terlibat dalam berbagai peristiwa penting yang membentuk kemerdekaan Indonesia," Katanya.