Hari Santri Nasional: Ponpes Perjuangkan Sistem Kesehatan Pesantren

YOGYAKARTA - Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, mendorong terciptanya sistem kesehatan pesantren di Hari Santri Nasional 2023, Minggu (22/10/2023). Untuk itu mereka menggandeng sejumlah pihak untuk mewujudkan hal tersebut.

Ponpes Ali Maksum Krapyak pun menggelar 'Seminar Nasional Jaminan Kesehatan Bagi Pesantren', yang bermuara pada penandatanganan kerjasama Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum, BPJS Kesehatan, dan Pitaloka Foundation.

Selain itu juga diadakan deklarasi pembentukan Asosiasi Kesehatan Pesantren Indonesia, yang diketuai dr. Ali Mahmudi dari Balai Kesehatan Masyarakat (BKM) Pesantren Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta.