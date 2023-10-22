Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Hari Santri Nasional: Ponpes Perjuangkan Sistem Kesehatan Pesantren

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |21:35 WIB
Hari Santri Nasional: Ponpes Perjuangkan Sistem Kesehatan Pesantren
Pesantren perjuangkan sistem kesehatan pesantren/Foto: Istimewa
A
A
A

 

YOGYAKARTA - Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak, Yogyakarta, mendorong terciptanya sistem kesehatan pesantren di Hari Santri Nasional 2023, Minggu (22/10/2023). Untuk itu mereka menggandeng sejumlah pihak untuk mewujudkan hal tersebut.

Ponpes Ali Maksum Krapyak pun menggelar 'Seminar Nasional Jaminan Kesehatan Bagi Pesantren', yang bermuara pada penandatanganan kerjasama Yayasan Pondok Pesantren Ali Maksum, BPJS Kesehatan, dan Pitaloka Foundation.

 BACA JUGA:

Selain itu juga diadakan deklarasi pembentukan Asosiasi Kesehatan Pesantren Indonesia, yang diketuai dr. Ali Mahmudi dari Balai Kesehatan Masyarakat (BKM) Pesantren Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta.

Halaman:
1 2
      
