HOME NEWS SUMSEL

Sahabat Ganjar Ajak Warga OKI Gelorakan Indonesia Sehat 2024

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |21:59 WIB
Sahabat Ganjar Ajak Warga OKI Gelorakan Indonesia Sehat 2024
Senam sehat relawan Ganjar/Foto: Istimewa
A
A
A

OKI – Sahabat Ganjar sukses menggelar kegiatan senam sehat bersama di Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, Minggu (22/10/2023). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat dan aktif.

“Kami sangat bangga melihat antusiasme masyarakat Kabupaten Oki dalam mendukung kegiatan senam sehat ini. Kesehatan adalah modal utama untuk mencapai kemajuan, dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan ini merupakan langkah positif menuju komunitas yang lebih sehat,” kata Ketua DPC Sahabat Ganjar OKI Timur, Riki Junaidi.

 BACA JUGA:

Para peserta juga turut memberikan tanggapan positif. Sari, salah seorang peserta, mengungkapkan, kegiatan tersebut memberi energi positif pada masyarakat.

