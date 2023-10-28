Hari Sumpah Pemuda, BEM Nusantara Jateng Gelar Aksi Damai Tolak Putusan MK

SEMARANG - Mahasiwa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Tengah, menggelar aksi damai saat malam renungan peringatan Hari Sumpah Pemuda, dengan menyalakan lilin dan orasi di Tugu Muda Semarang, Jalan Pandanaran, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

“Pada malam hari ini kita bersama-sama menuntut untuk kemudian mencopot Ketua Mahkamah Konstitusi,” kata Koordinator BEM Nusantara Jateng, Shofiyul Amin, Sabtu (28/10/2023).

Shofiyul mengatakan, BEM Nusantara kecewa dengan Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.

“Tuntutan kita pada malam hari ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kita ketahui bersama bahwa apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin telah melanggar tugas dan wewenangnya,” katanya.

Shofiyul mengatakan, pihaknya juga mendesak adanya reformasi di tubuh Mahkamah Konstitusi untuk meminimalisir polarisasi masyarakat. Pasalnya, putusan MK terkait batasan usia capres-cawapres telah menuai kontroversi dan membuka peluang dinasti politik.

Dalam aksi damai menyalakan lilin itu, BEM Nusantara juga menyuarakan rasa cinta Tanah Air dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda.