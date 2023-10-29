Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5.000 Tentara AS Terlibat dalam Serangan Darat Israel ke Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |14:25 WIB
5.000 Tentara AS Terlibat dalam Serangan Darat Israel ke Gaza
Foto: Reuters.
A
A
A

TEHERAN - Beberapa ribu tentara Amerika Serikat (AS) telah mengambil bagian dalam operasi darat Israel di Gaza, demikian dilaporkan Kantor Berita Tasnim yang berbasis di Iran pada Sabtu, (28/10/2023). Pentagon baru-baru ini mengumumkan rencana untuk secara signifikan memperkuat kehadiran militernya di Timur Tengah di tengah konflik Israel-Hamas dan ketegangan dengan Iran.

Menurut sumber keamanan badan tersebut, serangan Israel ke Gaza melibatkan tiga divisi dan beberapa brigade dan juga didukung oleh 5.000 personel militer AS. Namun, media tersebut tidak memberikan rincian tentang pasukan mana yang mengambil bagian dalam serangan tersebut atau fungsi apa yang mereka lakukan.

Tasnim mengatakan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) berusaha memasuki daerah kantong tersebut dari beberapa daerah di utara, barat, dan barat daya “untuk membagi Jalur Gaza menjadi dua atau tiga bagian dan memutus hubungan antara pasukan perlawanan Palestina sebelum melancarkan serangan. tahap perang berikutnya.” Badan tersebut tidak merinci hasil apa yang telah dicapai militer Israel sejauh ini, demikian dilansir dari RT

Namun, Hamas mengatakan pada Sabtu bahwa mereka telah berhasil menggagalkan serangan Israel, dan mengklaim telah memukul mundurnya dengan kerugian besar. Sementara itu, IDF menyatakan bahwa mereka “melanjutkan tahapan perang” di Gaza, dengan pertempuran masih berlangsung. Dicatat bahwa tidak ada tentara yang terluka dalam operasi darat yang “diperluas”.

Setelah Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel pada 7 Oktober, militer AS bergegas memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut. Pentagon telah mengirim dua kapal induk dengan kapal pendukung ke wilayah tersebut, serta “mengaktifkan penempatan” sistem pertahanan udara THAAD dan Patriot.

Halaman:
1 2
      
