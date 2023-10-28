Imbas Serangan Darat Besar-besaran Israel, PBB Kehilangan Kontak dengan Staf di Gaza

Badan bantuan PBB Kehilangan kontak dengan staf di Gaza usai serangan darat besar-besaran Israel (Foto: AP)

GAZA - Beberapa badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa mereka kehilangan kontak dengan staf lokal mereka di Gaza, karena sebagian besar kemampuan komunikasi di daerah kantong tersebut tampaknya terputus.

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan di X bahwa organisasi tersebut telah kehilangan kontak dengan stafnya serta dengan fasilitas kesehatan, pekerja kesehatan, dan mitra kemanusiaan lainnya di lapangan.

Lynn Hastings, Koordinator residen dan kemanusiaan PBB di Palestina, juga menyampaikan kepada X bahwa Gaza telah kehilangan kontak dengan dunia luar di tengah laporan peningkatan pemboman.

BACA JUGA: Militer Israel Tegaskan Pasukan Darat Sudah Masuk ke Gaza dan Perluas Operasi Darat

Direktur eksekutif Dana Anak-anak PBB, Catherine Russell, mengatakan dalam sebuah postingan di X bahwa dia “sangat prihatin” dengan timnya di Gaza setelah kehilangan kontak dengan mereka.

“Semua pekerja kemanusiaan dan anak-anak serta keluarga yang mereka layani HARUS dilindungi,” cuitnya, dikutip CNN.

Komunikasi di Gaza telah sangat terganggu dalam beberapa jam terakhir akibat serangan udara, kata perusahaan telekomunikasi utama Palestina, meskipun mereka yang menggunakan Israel atau eSIM masih memiliki koneksi yang tidak merata.

Seperti diketahui, Israel mengatakan pasukan daratnya "memperluas operasi" yang menargetkan Hamas di Gaza. Ledakan besar terlihat di wilayah tersebut, dan pesawat tempur Israel melakukan serangan besar-besaran