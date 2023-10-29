Badai Otis Terjang Meksiko, Jumlah Korban Tewas Telah Mencapai 39 Orang

ACAPULCO – Badai dahsyat Otis menghantam resor pantai Acapulco di Meksiko pekan ini, menyebabkan setidaknya 39 orang tewas, kata pemerintah pada Sabtu, (28/10/2023). Bencana ini memicu kerusakan parah dan penjarahan oleh warga yang di wilayah-wilayah yang terdampak.

Badai Otis menghantam Acapulco dengan kecepatan angin 266 km per jam pada Rabu, (25/10/2023) membanjiri kota, merobek atap rumah, toko dan hotel, menenggelamkan kendaraan, dan memutus komunikasi serta sambungan jalan dan udara.

Pemerintah, yang sebelumnya melaporkan 27 kematian dan empat lainnya hilang, sejauh ini hanya mengeluarkan sedikit informasi mengenai korban tewas dan cedera. Penjarahan terus berlanjut dan penduduk di lingkungan yang terkena dampak paling parah, yang berjuang untuk mendapatkan makanan dan air, menuduh pemerintah tidak memberikan bantuan yang cukup.

Presiden Meksiko Manuel Lopez Obrador pada Sabtu mengeluarkan video berdurasi 24 menit di media sosial untuk memberikan informasi terkini mengenai situasi di negara tersebut. Dia mencurahkan sebagian besar waktunya untuk menyerang para kritikus yang dituduhnya mencoba mengeksploitasi situasi menjelang pemilihan presiden tahun depan.

“Mereka berputar-putar seperti burung nasar, mereka tidak peduli dengan penderitaan orang lain, mereka ingin menyakiti kita, karena sudah banyak korban jiwa,” ujarnya sebagaimana dilansir Reuters.

Lopez Obrador, (69), mengatakan media yang berusaha menjelek-jelekkan pemerintahannya telah melebih-lebihkan jumlah korban, namun Menteri Keamanan Rosa Icela Rodriguez akan memberikan informasi terkini mengenai korban "tanpa berbohong".

Rodriguez mengatakan para korban diyakini tenggelam akibat badai Kategori 5 dan 10 orang masih belum ditemukan.