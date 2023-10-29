Warga Jasinga Digegerkan Temuan Kerangka Manusia di Area Perkebunan

BOGOR - Kerangka manusia ditemukan oleh warga dalam area perkebunan di wilayah Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi masih terus mendalami temuan tersebut.

Dalam foto yang dilihat MNC Portal, kerangka manusia itu berada di dalam kubangan. Kondisinya, bagian tengkorak terpisah dari tulang lainnya.

BACA JUGA:

Sepintas kerangka manusia yang terlihat bagian tulang rusum, tulang ekor dan tulang panggul. Belum diketahui secara pasti apakah kondisi dari kerangka manusia itu masih utuh atau tidak.

"Kerangka manusia yang sudah tinggal tengkorak, sisa tulangnya mulai tercecer," kata Kepala Desa Curug Aton kepada wartawan, Sabtu (28/10/2023).

BACA JUGA:

Sejauh ini, belum ada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Temuan kerangka tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian.

"Orang Desa Curug dan Wira Jaya tidak ada yang merasa kehilangan keluarganya. Tetapi, menurut pemilik lahan sebulan yang lalu menemukan orang yang tidak dikenal di lokasi," ungkapnya.