Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Jasinga Digegerkan Temuan Kerangka Manusia di Area Perkebunan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |02:08 WIB
Warga Jasinga Digegerkan Temuan Kerangka Manusia di Area Perkebunan
Penemuan kerangka manusia. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BOGOR - Kerangka manusia ditemukan oleh warga dalam area perkebunan di wilayah Desa Curug, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi masih terus mendalami temuan tersebut.

Dalam foto yang dilihat MNC Portal, kerangka manusia itu berada di dalam kubangan. Kondisinya, bagian tengkorak terpisah dari tulang lainnya.

 BACA JUGA:

Sepintas kerangka manusia yang terlihat bagian tulang rusum, tulang ekor dan tulang panggul. Belum diketahui secara pasti apakah kondisi dari kerangka manusia itu masih utuh atau tidak.

"Kerangka manusia yang sudah tinggal tengkorak, sisa tulangnya mulai tercecer," kata Kepala Desa Curug Aton kepada wartawan, Sabtu (28/10/2023).

 BACA JUGA:

Sejauh ini, belum ada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Temuan kerangka tersebut sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian.

"Orang Desa Curug dan Wira Jaya tidak ada yang merasa kehilangan keluarganya. Tetapi, menurut pemilik lahan sebulan yang lalu menemukan orang yang tidak dikenal di lokasi," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182017/roby-EuIc_large.jpg
Misteri Dua Kerangka Manusia: Polisi Sempat Olah TKP, Tak Tercium Bau Jasad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181487/budi-ED4S_large.jpg
Kasus Temuan Dua Kerangka Manusia di Kwitang Akan Dirilis Jumat Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181460/budhi-3lSh_large.jpg
Misteri Dua Kerangka Manusia di Kwitang Diambil Alih Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180712/ruko-KxrL_large.jpg
Keluarga Dua Pemuda Hilang Saat Demo Jalani Tes DNA Terkait Kerangka di Ruko Kwitang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180549/dna-sLa6_large.jpg
Polisi Ambil Sampel DNA di Lokasi Penemuan Dua Kerangka Hangus Terbakar Kwitang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180547/gedung-8uMH_large.jpg
Geger! Polisi Selidiki Penemuan Dua Kerangka Manusia di Ruko Kwitang yang Hangus Terbakar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement