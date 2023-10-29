Gempa M3,5 Guncang Halmahera Barat Maluku Utara

JAKARTA - Gempa berkekuatan magnitudo 3,5 mengguncang wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara, pada Minggu (29/10/2023). Gempa tersebut terjadi sekitar pukul 07.37 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan, lokasi gempa berada di 52 km Barat Laut Halmahera Barat dengan kedalaman 107 km.

"#Gempa Mag:3.5, 29-Oct-2023 07:37:33WIB, Lok:1.72LU, 127.29BT (52 km Barat Laut Halmahera Barat-Malut), Kedalaman:107 Km #BMKG," tulis akun Twitter @infoBMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan. Oleh karena itu, hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Fahmi Firdaus )