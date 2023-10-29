Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dua Warga dan Satu Polisi Hilang Tertimbun Tanah Longsor di Aceh

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |09:25 WIB
Dua Warga dan Satu Polisi Hilang Tertimbun Tanah Longsor di Aceh
Ilustrasi Bencana Tanah Longsor di Aceh/ist
ACEH - Bencana tanah longsor terjadi di Jalan Lintas Medan, Desa Lae Ikan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Akibat peristiwa itu, tiga warga menghilang tertimbun dan terseret longsor susulan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Subulussalam terus melakukan upaya pencarian terhadap tiga orang korban hilang.

Petugas Pusat Pengendalian Operasi BPBD setempat Cut Anita mengatakan, dari ketiga korban hilang itu, dua di antaranya merupakan warga sipil.

Adapun satu korban lainnya merupakan anggota kepolisian dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), Kecamatan Penanggalan.

"Dalam kejadian, ada lima orang korban yang terseret. Dua orang selamat dan tiga orang lagi saat ini masih dalam pencarian, ujar Anita dikutip dari rilis resmi BNPB, Minggu (29/10/2023).

Diketahui, timbunan material tanah longsor yang sebelumnya sempat menghambat akses jalan nasional Sumatera – Aceh telah dibersihkan oleh BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Subulussalam, sehingga akses tersebut dapat dilalui kendaraan.

