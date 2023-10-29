Advertisement
HOME NEWS JATENG

Peringati Sumpah Pemuda, Relawan Ganjar Pranowo Gelar Senam Sehat di Tegal

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |18:02 WIB
Peringati Sumpah Pemuda, Relawan Ganjar Pranowo Gelar Senam Sehat di Tegal
Senam sehat bersama relawan Ganjar Pranowo di Tegal (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

TEGAL – Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, sukarelawan Pena Mas Ganjar Pranowo atau Pergerakan Generasi Alumni Muda dan Akademisi dari UNDIP, UNNES, dan UNS menggelar kegiatan senam sehat di Desa Karangjati, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu (29/10/2023).

Koordinator Pusat Pena Mas Ganjar, Reza Abdurrakhman mengatakan bahwa kegiatan kali ini mendapatkan antusiasme luar biasa dari masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang hadir terutama dari kalangan emak-emak.

“Kami hadir di Tegal memperingati hari sumpah pemuda dan ulang tahun Pak Ganjar. Alhamdulillah para peserta yang hadir solid dan antusiasmenya ramai untuk bersama Pak Ganjar di konstelasi Pemilu 2024,” ujarnya.

Reza mengungkapkan bahwa kegiatan ini juga terinspirasi oleh sosok Ganjar yang gemar dan peduli akan kesehatan lewat olahraga.

“Karena Pak Ganjar di beberapa kesempatan juga mengedepankan olahraga. Maka untuk segmen perempuan atau emak-emak lebih suka senam sehat,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Karang Taruna Wijaya Kusuma, Den Setiyo Nugroho mengaku senang dengan kegiatan yang digelar Pena Mas Ganjar. Menurutnya, kegiatan kali ini dapat mempererat silaturahmi dan mempersatukan masyarakat di desa.

“Sebagai pemuda di sini saya merasa senang ada kegiatan Pena Mas Ganjar yang bisa mempersatukan ibu-ibu di desa ini. Karena untuk bisa mengumpulkan masyarakat harus ada momen tertentu saja,” kata Den.

